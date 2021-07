Ritrova il figlio rapito dai trafficanti dopo 24 anni

Guo Gangtang lo ha cercato percorrendo in bicicletta tutta la Cina. Individuati i sequestratori

Mai perdere la speranza: a volte il tempo può riservare sorprese inaspettate. Ne sa qualcosa Guo Gangtang, uomo di origine cinese che dopo 24 anni e 500 mila chilometri percorsi in bicicletta in tutto il Paese è riuscito a ritrovare il figlio rapito quando aveva due anni dai trafficanti di esseri umani davanti alla sua casa nella provincia di Shandong.

Secondo il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese la polizia è stata in grado di risalire all'identità di suo figlio utilizzando il test del Dna. Due sospetti, si legge in un rapporto del Global Times, sono stati poi rintracciati e quindi arrestati: «avevano pianificato di rapire il bambino con l'intenzione di venderlo per soldi» riferisce China News. I media locali dicono che il figlio del signor Guo è stato trovato nella sua provincia (Henan) di origine.

Dopo che suo figlio venne rapito, nel 1997, il signor Guo ha viaggiato in più di 20 province del Paese in sella ad una bicicletta per riuscire a rintracciarlo.

Portando in giro la foto di suo figlio l’uomo ha speso i risparmi di una vita per la sua missione, dormendo sotto i ponti e chiedendo l'elemosina.

Mentre cercava suo figlio è diventato anche un membro importante delle organizzazioni di persone scomparse in Cina e ha aiutato almeno sette genitori a riunirsi con i loro figli rapiti. In Cina il rapimento e il traffico di bambini è stato un problema per decenni.