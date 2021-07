Stati Uniti, due cadaveri ritrovati nell'ex villa dove fu ucciso Versace a Miami

Due uomini sono stati trovati morti oggi in una stanza d'albergo di Miami Beach, in Florida, negli Stati Uniti, in quella che è stata la villa di Gianni Versace, dove lo stilista fu ucciso 24 anni fa. La polizia è intervenuta nell'hotel “The Villa Casa Casuarina At The Former Versace Mansion”, al civico 116 di Ocean Drive, subito dopo le 13.20 ora locale (le 19.20 in Italia), fa sapere Fox News, dopo che gli addetti alle pulizie dell'hotel hanno riferito che due uomini senza vita si trovavano all'interno di una stanza. Gli agenti e i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno trovato i corpi. Un'indagine è in corso sui due decessi, ha riferito la polizia. Versace è stato ammazzato fuori dalla villa il 15 luglio 1997 da Andrew Cunanan. Il killer è stato trovato morto giorni dopo, al termine di una lunga caccia all'uomo.