Covid, Francia: migliaia in piazza contro il requisito del green pass

In Francia migliaia di persone si stanno radunando in diverse città per protestare contro il requisito del pass sanitario per entrare nei ristoranti, nei bar, nei cinema o per prendere l'aereo o il treno. La misura, annunciata lunedì sera dal presidente Emmanuel Macron per contrastare la diffusione della variante Delta, dovrebbe essere varata dal Consiglio dei ministri lunedì prossimo.

Ma ci sono almeno tre manifestazioni in corso a Parigi: il primo corteo è partito dal Palais-Royal e ha attraversato la Senna al grido "liberta', liberta'!", chiedendo le dimissioni del presidente Emmanuel Macron. In testa era presente Florian Philippot, ex braccio destro di Marine Le Pen, e un noto esponente dei 'gilet gialli'. Un altro corteo ha invaso le strade del quattordicesimo arrondissement per poi raggiungere il quinto arrondissement. Anche qui a guidare la protesta sono i 'gilet gialli'. Un terzo raduno, non autorizzato, si è verificato a place de la Republique. Sono in corso manifestazioni anche nel resto della Francia, da nord a sud, e a Digione la polizia ha usato i gas lacrimogeni per contenere la protesta.