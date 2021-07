Iraq, esplosione in un mercato di Baghdad: almeno 28 vittime e 35 feriti

Una forte esplosione in un mercato di Sadr City, quartiere a maggioranza sciita di Baghdad, ha causato almeno 28 vittime e 35 feriti. Lo ha riferito l'emittente “Sky News Arabia”, citando fonti mediche e di sicurezza irachene. Secondo la stessa emittente, il primo ministro Mustafa al-Kadhimi ha ordinato l'apertura di un'inchiesta sull'attentato terroristico.

Come ha riferito in una nota il ministero degli Interni, l'attacco è stato fatto utilizzando uno Ied (bomba artigianale) di fabbricazione locale. L'attentato e' avvenuto alla viglia della grande festa di Ai'd al Adha o del sacrificio, quando i musulmani comprano bestiame o carne per festeggiare.