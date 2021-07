Precipita e muore in un crepaccio Kim, il primo disabile a conquistare tutti gli over 8000

Sudcoreano, aveva perso due dita in una precedente spedizione: la tragedia poco dopo la scalata della Broad Peak, la dodicesima montagna più alta della terra

Ha centrato l'obiettivo della vita poco prima di morire, Il primo alpinista disabile a conquistare tutte le 14 vette della terra superiori agli 8 mila metri, il sudcoreano Kim Hong-bin, è stato inghiottito da un crepaccio dopo aver scalato la Broad Peak, la 12esima montagna più alta della terra (8.047) al confine tra Cina e Pakistan, nella catena del Karakorum, a pochi chilometri dal K2.

Kim, 57 anni, aveva subito l'amputazione di tutte le dita a a causa del congelamento durante l'ascesa al Mount Denali, in Alaska, nel 1991. La vetta, alta 6.190 metri, che allora si chiamava Mt. McKinley, è la maggiore del Nord America. Poteva essere la sua definitiva battuta d'arresto, la fine dei sogni, ma non era tipo da arrendersi. E ha affrontato, senza le sue dita, sfide che avrebbero fatto desistere chiunque.

Domenica aveva raggiunto la vetta della Broad Peak alle 16,58. Dopo una notte trascorsa a Campo 4 ha iniziato la discesa lungo il versante cinese mentre imperversava il maltempo, ma è precipitato per una quindicina di metri in un crepaccio a quota 7.800 metri. Dopo l'allarme lanciato dalla sua squadra sono scattate immediatamente le ricerche, ma si è capito subito che la situazione era drammatica.

«Pensiamo che sia morto. Nessun essere umano potrebbe sopravvivere così a lungo», ha detto a distanza di ore all'Afp Sifat Khan, funzionario governativo pachistano. A quanto riportato da MountainBlog, la richiesta di soccorso lanciata dai compagni del gruppo è stata raccolta dalla spedizione russa di Anton Pugovkin e Vitaly Lazo che si trovava a Campo 3 dopo aver rinunciato a salire in vetta a causa delle pessime condizioni meteo. Ma il tentativo di Lazo non è servito. Dopo cinque ore lo staff dello scalatore russo ha diffuso un messaggio: «Kim non ce l'ha fatta».

La spedizione era stata programmata per l'anno scorso, ma era stata poi rimandata a causa della pandemia. Era infine partita il 14 giugno ed era composta da sei persone, scrive il Korea Herald. Il campo base era stato allestito a 4.800 metri di quota e, nonostante il maltempo, ha raggiunto la vetta dopo quattro giorni di scalata.