La vocazione è uno spinello: la strana storia delle “monache dell’erba”

In California un gruppo di femministe, vestite come suore, producono e vendono on line prodotti a base di cannabis

Si sono auto soprannominate «weed nuns», le monache dell’erba. Sono un gruppo di signore della California che, vestite come suore, coltivano e raccolgono le proprie piante di cannabis per creare prodotti medicinali olistici, come pomate, tinture, balsami e saponi al cannabidiolo che poi vendono online. A raccontare la loro storia è stato il tabloid inglese The Sun.

Nei loro prodotti, sì a base di marijuana, manca infatti il composto psicoattivo del THC, ma che contiene ancora CBD, propagandato per aiutare a curare tutto, dall'epilessia al cancro fino alla dipendenza. Gli affari vanno a gonfie vele. Nel 2020 questa cricca di donne dagli interessi particolari è stata capace di vendere circa 700.000 prodotti .A dispetto del nome le «Sisters of the Valley» non sono suore vere, anche se il vestito è quello, e non sono in nessun modo affiliate alla Chiesa Cattolica. Il loro Dio, ha spiegato al The Sun una di loro, suor Kate, «è Madre Terra che mettiamo al centro di tutto». E così, per dare gambe alla loro “vocazione”, «abbiamo creato qualcosa che non è religioso, ma è spirituale ed è di natura molto eco-femminista». Vivono tutte assieme, come fossero monache a tutti gli effetti, e predicano alcuni principi. Quali? In tutto sono sei. «Servizio, obbedienza, vivere semplicemente, attivismo, castità ed l’ecologia».

Suor Kate, una sorta di madre superiora, ha iniziato a indossare l'abito all'apice del movimento Occupy Wall Street nel 2011, protesta in cui era all’epoca era coinvolta. La «vocazione» di Kate è arrivata dopo il divorzio dal marito, nel 2005, alla scoperta che lui le avrebbe rubato grosse somme di denaro. Da allora, racconta, «ho ordinato personalmente più di 20 Sorelle». Oltre alla California, ora ci sono Sisterhoods in Canada, Messico, Brasile, Regno Unito e Nuova Zelanda. Suor Kate dice che vuole una sorellanza in ogni città e provincia del mondo entro i prossimi 25 anni.