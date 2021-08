Balli, brindisi e camicia in stile Nelson Mandela: così Obama festeggia i suoi 60 anni

Originariamente organizzata per quasi 500 persone, poi ridimensionata per motivi di opportunita', visto il dilagare dei contagi negli Stati Uniti, la festa per i 60 anni di Obama e' finita sul web. In una delle immagini scattate dagli ospiti, appare l'ex presidente in pedana ballare con la cantante Erykah Badu. In un'altra stringe il microfono. Una foto mostra i tovaglioli realizzati per il festeggiato, con le lettere in oro "44X60" a ricordare il 44 presidente degli Stati Uniti e gli anni compiuti. Tra gli ospiti, pochi e esclusivi, i cantanti Jay-Z, Jennifer Hudson e Beyonce', gli attori Bradley Cooper, Tom Hanks, George Clooney e Don Cheadle, l'ex giocatore Nba Dwyane Wade, l'icona del rock Bruce Springsteen, il regista Steven Spielberg e John Kerry, inviato speciale sul clima per la Casa Bianca e ex segretario di Stato con Obama. Il presidente Joe Biden, come annunciato alla vigilia, non ha partecipato.

Un Barack Obama raggiante, ballerino, vestito con abiti dalle fantasie etniche in stile Nelson Mandela. Le immagini della festa di compleanno andata in scena nella tenuta dell'ex presidente, a Martha's Vineyard, nell'isola davanti alla costa del Massachusetts, tengono banco sui media americani. 'Colpa' delle foto messe in rete, e poi subito cancellate, dal dj ospite della serata e dal rapper Trap Beckham. Le immagini sono state pero' ottenute e pubblicate dal New York Post.