Polonia, il premier licenzia il vice: si apre la crisi governo

VARSAVIA. Crisi di governo in Polonia, dove Entente, uno dei tre partiti della coalizione di centro-destra, ha annunciato l'uscita dalla maggioranza dopo che il suo leader è stato estromesso dal premier. «Lasciamo il governo a testa alta, le mie dimissioni significano la fine della Destra Unita e la rottura della coalizione», ha detto ai giornalisti Jaroslaw Gowin, leader del partito Entente, parte della coalizione guidata da Diritto e Giustizia (PiS), dopo che il primo ministro Mateusz Morawiecki lo ha licenziato come vice primo ministro.

Il partito di Jaroslaw Gowin ha 10 deputati nella Camera bassa del parlamento e le sue dimissioni potrebbero portare alla perdita della maggioranza del governo. Ha detto che ha saputo delle sue dimissioni attraverso i media, con il portavoce del governo Piotr Mueller che le ha annunciate in una conferenza stampa. Per mantenere la sua maggioranza, il PiS dovra' ora contare su deputati di altri partiti, soprattutto di estrema destra.

Nell'annunciare le sue dimissioni, il portavoce del governo ha criticato Jaroslaw Gowin per non aver fatto abbastanza progressi su una grande riforma economica. Jaroslaw Gowin ha criticato la riforma, in gran parte basata sulle tasse, perché colpisce soprattutto la classe media. «Abbiamo annunciato che la destra unita non avrebbe aumentato le tasse. Tuttavia, il disegno di legge presentato dal primo ministro Mateusz Morawiecki significa un drastico aumento delle tasse non solo per gli imprenditori, ma per tutte le persone intraprendenti, la classe media».