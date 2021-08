La futura governatrice di New York: “Combatterò per voi e sarò al vostro fianco ogni giorno”

«Combatterò per voi e al vostro fianco ogni giorno. Questa la mia promessa»: lo ha detto Kathy Hochul, futura governatrice di New York, rivolgendosi in tv a cittadini dello stato. «Sono pronta per questo», ha aggiunto, spiegando che non aspetterà le due settimane che mancano al suo insediamento per cominciare il suo lavoro. Hochul ha quindi sottolineando le sfide poste soprattutto dalla pandemia che rialza la testa, a partire dal problema della ripresa della scuola.

«La gente imparerà presto che il mio stile è prima ascoltare e poi prendere le decisioni», ha affermato Hochul, assicurando poi come «nessuno di coloro che sono stati accusati di comportamenti non etici nel rapporto della procuratrice generale sarà nella mia squadra». Il riferimento è al rapporto che accusa Andrew Cuomo di molestie sessuali. Hochul ha quini sottolineato di non essere mai stata in alcun modo vicina a Cuomo e di non essere stata a conoscenza delle accuse di molestie prima che venissero fuori pubblicamente.

Intanto non si placano le polemiche contro l’ex governatore di New York. A scagliarsi contro Cuomo è anche la comunità italoamericana, che si è sentita discriminata dalle giustificazioni usate dal politico che ha parlato di «differenze culturali» per giudicare il suo atteggiamento che ha portato diverse donne a denunciarlo per molestie. L'ex governatore di origine italiana si e' difeso sostenendo di abbracciare e baciare uomini e donne in modo affettuoso da sempre. «Non ho mai pensato», si e' difeso, «di aver superato il limite con nessuno. Ma non avevo realizzato quanto questa linea fosse stata spostata. Ci sono salti generazionali e culturali che non ho colto pienamente».