Afghanistan, i talebani conquistano Lashkar Gah. Telefonata Draghi-Di Maio: massima attenzione per lo staff dell’ambasciata italiana

Prosegue l'avanzata dei talebani in Afghanistan, ora impegnati in scontri con le forze di sicurezza a Pul-i-Alam, capoluogo della provincia di Logar. Lo rende noto l'emittente al-Jazeera citando proprie fonti locali, che parlano di intensi combattimenti. Il capoluogo di provincia è «assediato», riferisce la tv, ricordando che la provincia di Logar si trova a soli 50 chilometri a est di Kabul.

I talebani hanno conquistato anche Lashkar Gah, importante città nel sud, capoluogo della provincia più grande del Paese, Helmand. Nell'avanzata di ieri, i talebani hanno preso la seconda e la terza città più grandi dell'Afghanistan, Kandahar e Herat, dove fino a qualche settimana fa erano dispiegati i militati italiani.

Di fronte «all'evolversi della situazione di sicurezza» gli Stati Uniti riducono ulteriormente il personale civile a Kabul e «accelerano i tempi» del ponte aereo per portare fuori dall'Afghanistan gli interpreti e gli altri afghani che hanno collaborato con le forze Usa. E' quanto hanno detto il segretario di Stato, Antony J. Blinken, e il segretario alla Difesa, Lloyd J. Austin, in un colloquio telefonico con il presidente afghano Ashraf Ghani durante il quale hanno «sottolineato che gli Stati Uniti rimangono impegnati per la sicurezza e la stabilità dell'Afghanistan di fronte alla violenza dei Talebani», si legge in un comunicato.

Intanto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha sentito telefonicamente il presidente del Consiglio Mario Draghi per fare il punto sulla situazione alla luce degli ultimi sviluppi. A quanto si apprende, durante il colloquio avvenuto nella tarda serata di ieri è stata ribadita la necessità di procedere con la massima attenzione per mettere in sicurezza anche il personale dell'ambasciata italiana a Kabul.