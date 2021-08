I talebani vicini a Kabul, la clinica italiana lancia l’sos: “Salvateci da torture e morte, serve un corridoio umanitario per 30 persone”

A Kabul, nel Distretto 13 a prevalente etnia Hazara, nel 2018 fu costruita la "Clinica dell'Amicizia Italia-Afghanistan" grazie a un finanziamento della Provincia di Belluno e all'opera degli Alpini del 7° Reggimento di stanza a Belluno. L’area era priva di presidi sanitari e la clinica, a prevalente vocazione materno-infantile, è stata capace di rispondere con concretezza ad un’allarme sanitario. Tanto da attirare gli aiuti da altri angoli d’Italia, come l’”adozione” della Onlus torinese International Help.

In questi giorni, con la rapida avanzata dei talebani in Afghanistan dopo il ritiro delle truppe occidentali fa temere in tempi rapidi la caduta di Kabul. All'interno delle aree riconquistare gli "studenti islamici" stanno operando feroci rappresaglie contro chiunque abbia cooperato con il governo filoccidentale. Tra cui ci sarebbe, una volta presa anche Kabul, il progetto italiano che ha assistito dal 2008 ad oggi centinaia di migliaia di afghani indigenti, ha operato in questi anni pratiche sanitarie, dalle vaccinazioni al family planning e alla contraccezione, mirate alla salute dei bimbi e all'autodeterminazione delle donne, ritenute blasfeme dagli integralisti.

Nei giorni scorsi il personale ha lanciato un disperato appello per salvare le proprie vite, messe a rischio dalla probabile conquista talebani di Kabul e dalle inevitabili rappresaglie che ne seguirebbero.

«Caro Gianni – il presidente di International Help Onlus, Gianni Sartorio, ndr - ti scrivo questa lettera con grande preoccupazione, ma prima di tutto vorrei ringraziare te e tutti i membri dell'International Help che dal 2008 ci avete permesso di offrire cure mediche a centinaia di migliaia di poveri nella periferia di Kabul. Purtroppo per quello che abbiamo fatto in questi ultimi 23 anni qui a Kabul oggi rischiamo la vita. I talebani stanno arrivando e noi siamo davvero spaventati, se non ci salvate ora vedrete sicuramente come i selvaggi talebani ci tortureranno e poi ci uccideranno. I talebani non hanno pietà per nessuno, specialmente per coloro che hanno lavorato con gli occidentali. Per questo vi chiedo disperatamente di venire ad aiutarci prima che sia troppo tardi.Abdul Razaq Esmaely - Direttore della Clinica dell'Amicizia Italo-Afghana, Kabul