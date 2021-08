Addio a John Rizzo, il “padre legale” della tortura basata sul waterboarding

«So cosa reciterà il primo paragrafo del mio necrologio: John Rizzo, consulente legale capo, approvò legalmente i programmi di tortura». Così sei anni fa, in una intervista a Hill, John Rizzo aveva anticipato il suo 'obituary'. Ma anche i titoli dei giornali americani che oggi hanno annunciato la sua morte all'età di 73 anni, nella casa di Washington, apparentemente per un attacco cardiaco. In effetti l'avvocato, che lavorò 34 anni per la Cia, non ha mai eluso le sue responsabilità per aver autorizzato dopo l'11/9 le prigioni segrete della Central Intelligence nel mondo e varie forme di tortura dei sospetti terroristi islamici, dal famigerato waterboarding alla privazione del sonno e del cibo.

«Sono l'architetto legale della lista di tecniche proposte e ho giocato un ruolo chiave nell'ottenere l'approvazione legale per il loro uso», ammise una volta l'avvocato, che autorizzò inoltre gli attacchi con droni contro i terroristi all'estero, strikes che uccisero e ferirono anche innumerevoli civili. Quanto ai 'black site' oltreoceano, li giustificò col fatto che il Pentagono aveva rifiutato di ospitarli nelle sue basi militari. Rizzo presumeva fin dall'inizio che la moralità e la legalità di quelle che furono eufemisticamente definite come "tecniche di interrogatorio potenziate" sarebbero state messe in discussione.

«Ma i tempi erano tali che ciò che io pensavo avrebbe potuto ugualmente essere immorale se avessimo respinto unilateralmente la possibilità di intraprendere un programma che poteva salvare potenzialmente migliaia di vite americane», spiegò a Hill. In caso di un nuovo attentato dopo quello delle Torri Gemelle, argomentò nel 2014 con Der Spiegel, «nelle indagini sarebbe emerso che la Cia aveva considerato queste tecniche ma che era troppo avversa al rischio di attuarle e che io ero la persona che le aveva fermate: non avrei potuto vivere con la possibilità che questo un giorno accadesse».

Rizzo fece in modo che il dipartimento di giustizia stipulasse che nessuna legge americana o trattato straniero sarebbero stati violati da quelle tecniche terribili e che nessuna persona al servizio della Cia potesse essere perseguita. Solo il dolore legato a insufficienze organiche avrebbe costituito una tortura illegale. Ma le feroci polemiche nate dopo la scoperta di quegli interrogatori disumani gli costarono la promozione: per sette anni fu vice capo legale e poi capo legale facente funzioni del ministero della giustizia ma quando l'allora presidente George Bush cercò di nominarlo 'general counsel' l'opposizione parlamentare lo costrinse a ritirare la nomina. Questo non gli impedì, quando si ritirò nel 2009, di ricevere la medaglia per la sua "illustre carriera" alla Cia. Secondo il New York Times, Rizzo fu "più introspettivo" di molti suoi colleghi verso quelle tecniche terribilmente sadiche e ammise che i loro effetti a lungo termine «non sono mai stati esplorati nella loro vera profondità». Ma non se n'è mai pentito e passerà alla storia come il "padre legale del waterboarding”.