Giappone, si temono 5 milioni di sfollati per le alluvioni. Fuzzi (Cnr): “Con il riscaldamento aumentano gli episodi estremi”

Oltre cinque milioni di persone a rischio di sgombero delle loro case in Giappone, flagellato da piogge torrenziali senza precedenti; decine di morti nelle inondazioni in Turchia, mentre in Siberia la foresta brucia nel più grande incendio del mondo: il pianeta è stretto fra acqua e fuoco in fenomeni estremi che con il riscaldamento climatico globale, secondo gli esperti, sono destinati solo ad aumentare. In Giappone il disastro, che ha già causato almeno un morto e tre dispersi, interessa 21 prefetture del sud-ovest, dove sono straripati 14 fiumi, le strade si allagano e si registra una quindicina di frane e smottamenti. L'allerta massima, di livello 5, coinvolge le prefetture di Saga - dove un ospedale è rimasto isolato -, Nagasaki, Fukuoka, sull'isola meridionale di Kyushu, e Hiroshima, nel sud dell'isola principale di Honshu, dove un milione e 800.000 di persone, sono state raggiunte dall'ordine di lasciare immediatamente le loro abitazioni. Allarme per almeno altri 4 milioni di abitanti di altre 17 prefetture, anch'essi a rischio di dover sgomberare. La vittima accertata è una donna di 59 anni, la cui casa è stata spazzata via dal fango a Unzen, vicino a Nagasaki, con tre familiari che ora sono dispersi.

Immagini postate sui social mostrano residenti che camminano nell'acqua alta fino alla coscia in strade allagate, trasportando bambini e oggetti personali. I vigili del fuoco e altri soccorritori hanno tratto in salvo persone rimaste bloccate, caricandole su gommoni. «Sono stati osservati livelli senza precedenti di piogge», ha commentato Yushi Adachi, funzionario dell'agenzia meteorologica nazionale, sottolineando come l'atmosfera surriscaldata trattenga più acqua.

In Turchia, le inondazioni e le frane lungo la costa nord sul Mar Nero hanno provocato, secondo l'ultimo bilancio, almeno 44 morti, oltre al crollo di case e infrastrutture,. Nella sola provincia costiera di Kastamonu i morti, secondo la protezione civile turca (Afad), sono almeno 36, ma non si sa nulla di altre centinaia di persone.

Nell'estate più calda mai registrata, il problema opposto affligge la Siberia, dove centinaia di fronti formano il più grande incendio del pianeta, più grande di quelli sommati che al momento stanno devastando Stati Uniti, Canada, Turchia, Grecia, Sud d'Italia, Spagna e Nord Africa. La vasta regione nord-orientale siberiana della Yakuzia, che d'inverno registra le temperature più basse al mondo, è preda delle fiamme che hanno già divorato oltre 160.000 km quadrati di taiga, la foresta sub-artica. Secondo la Nasa, il fumo siberiano è arrivato per la prima volta al Polo Nord.

Fenomeni estremi destinati ad aumentare di frequenza e anche di intensità, secondo Sandro Fuzzi, ricercatore dell'Istituto di scienza dell'atmosfera e del clima del Cnr, tra gli estensori dell'ultimo rapporto del comitato internazionale sul cambiamento climatico (Ipcc). «Non è certamente possibile individuare la causa specifica di questo o altri fenomeni - dice -, ma sappiano che c'è una intensificazione di tutte queste problematiche. E' un processo già in atto: non è futuro ma è il presente», e «le evidenze scientifiche ci sono tutte, anzi ci sono più o meno da 10 anni e questo ultimo rapporto Ipcc le ha confermate».