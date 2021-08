Afghanistan, l'appello dell'atleta paralimpica: "Aiutatemi a partecipare ai Giochi"

Zakia Khudadadi, lottatrice di taekwondo, dopo la caduta di Kabul non è più potuta partire per Tokyo. E’ la prima donna del suo Paese ammessa alle Paralimpiadi. «Ho ancora fiducia, vi prego. Non lasciate che i taleban mi tolgano i diritti fondamentali»

La paura è piombata nei suoi grandi occhi, ma lei non ha perso la speranza. «Non lasciate che i talebani mi tolgano i diritti fondamentali». Lancia un appello al mondo Zakia Khudadadi, l'atleta paralimpica afghana intrappolata nel suo Paese dopo la caduta di Kabul. "Ho ancora fiducia, vi prego: aiutatemi a partecipare. E' il mio sogno, ho lottato cinque anni per arrivare dove sono".

Le parole della lottatrice di taekwondo arrivano tramite Londra. Nella capitale inglese vive Arian Sadiqi, capomissione del comitato paralimpico afhgano e istruttore dell'arte marziale coreana. Intervenuto sull'emittente tv Al Jazeera, ha spiegato: «E' terrorizzata dall'uscire di casa. Il nostro appello è a qualunque paese sia in grado di aiutare i nostri due atleti e gli allenatori ad arrivare a Tokyo».

La partecipazione ai Giochi in Giappone rappresenterebbe non soltanto l'esordio della prima donna afghana alle Paralimpiadi, che inizieranno martedì 24 agosto. Ma soprattutto una concreta possibilità di salvezza, magari con una richiesta di asilo politico. In un momento in cui uscire dall'Afghanistan è sempre più difficile.

«Da quel che il passato insegna, il futuro» con le milizie islamiche al potere «offrirebbe poche speranze, specialmente per le donne e i paralimpici in Afghanistan. Abbiamo lottato per due decenni per arrivare qui, e ora siamo al punto di partenza», commenta Sadiqi. «Non credo - aggiunge - che i talebani avranno la leadership e la capacità per governare il paese, anche nell'ambito dello sport. Non sappiamo quali discipline saranno consentite, in particolare per le donne».

Nel 2019 un'altra concorrente di taekwondo afghana aveva dichiarato al Washington Post che i talebani «probabilmente ci avrebbero sparato» se avessero visto lei e altre donne allenarsi insieme agli uomini nella loro palestra di Kabul. Con la campionessa di taekwando avrebbe dovuto partire per il Giappone anche il lanciatore del disco Hossain Rasoul. Zakia si era detta entusiasta di poter partecipare ai Giochi di Tokyo.

Ventitré anni, cresciuta con il mito di Rohullah Nikpai, unico afghano nella storia ad essere andato a medaglie alle Olimpiadi: due bronzi, nel 2008 e nel 2012, proprio nel taekwondo. «Mi sono ispirata a lui e ho deciso di dedicarmi allo sport e, per fortuna, anche la mia famiglia mi ha sostenuto», aveva detto la ragazza della provincia di Herat.

Nel 2016, a 18 anni, era salita alla ribalta vincendo in Egitto il primo campionato africano di Para Taekwondo. Anni di allenamenti intensi, organizzati in palestre più o meno improvvisate. Poi la rinuncia alle qualificazioni alle Paralimpiadi, a causa della mancanza di fondi e delle restrizioni legate alla pandemia. Solo la “wild card” offerta dagli organizzatori dei Giochi di Tokyo le aveva fatto tornare il sorriso. Lo stesso che - magari con l'aiuto di un altro Paese - spera ora di ritrovare presto. Fuori da uno Stato in cui non vede un futuro.