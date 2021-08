Afghanistan, Luigi Di Maio: "Le cinque priorità del Governo"

«Oggi dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ho partecipato al Consiglio Affari Esteri Ue, riunitosi in formato virtuale sulla situazione in Afghanistan. Ho indicato le cinque priorità del Governo, nell'ambito di una strategia condivisa a livello europeo». A scriverlo su Facebook è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

«Primo: la protezione dei civili. La messa in sicurezza degli afghani che hanno collaborato con la comunità internazionale e di personalità che si sono esposte a favore dei diritti umani e civili deve rimanere al centro dei nostri sforzi. Al riguardo, l'Italia - finché le condizioni lo consentiranno - manterrà una presenza diplomatica presso l'aeroporto di Kabul e proseguirà le operazioni di evacuazione di altri connazionali e di cittadini afghani che hanno sostenuto la nostra Ambasciata e il nostro contingente militare. In queste ore e nei prossimi giorni dovremo lavorare a un'iniziativa coordinata a livello internazionale per assicurare voli umanitari e fare in modo che all'emergenza si sostituisca un processo organizzato».

«Secondo: il rispetto dei diritti individuali e delle libertà civili», prosegue il ministro. «Non possiamo tollerare che le conquiste di questi due decenni vadano perse. Penso, in particolare, ai diritti delle donne, ai quali è dedicata la dichiarazione su iniziativa spagnola cui abbiamo aderito. La garanzia del rispetto del diritto e degli standard internazionali in materia di diritti umani deve essere una chiara condizione da porre ai talebani, pena l'isolamento internazionale del Paese».

«Terzo: l'impatto migratorio. Siamo consapevoli che si incrementerà la domanda di accoglienza di rifugiati e migranti dall'Afghanistan. È perciò necessario che l'UE metta a punto una risposta comune, anche in questo caso in stretto raccordo con i partner della regione, a cui andrà contestualmente assicurato il necessario sostegno».

«Quarto: la situazione umanitaria. È anzitutto necessario rinnovare l'appello affinché sia garantito alle organizzazioni internazionali l'accesso umanitario pieno, sicuro e senza ostacoli al Paese. La comunità internazionale dovrà continuare ad assicurare un'indispensabile assistenza umanitaria alla popolazione afghana».

«Quinto: il contrasto al terrorismo. Non possiamo permettere che l'Afghanistan torni ad essere un terreno fertile per gruppi terroristici e una minaccia alla sicurezza internazionale. Dovremo trovare alleanze e coinvolgere tutti i Paesi, specie quelli della regione, che condividono questa stessa preoccupazione, oltre a Russia e Cina».

«Abbiamo il dovere morale - aggiunge - di non voltare le spalle all'Afghanistan. Dobbiamo restare compatti, come Unione Europea e in collaborazione con i nostri partner della Nato. L'Italia continuerà il proprio impegno, rivolgendo un'attenzione speciale a donne e giovani, proseguendo con progetti di cooperazione. È necessario che gli Stati membri presenti, come l'Italia, in aeroporto a Kabul, assicurino la massima solidarietà reciproca e collaborazione tra di loro e con gli alleati per poter completare le operazioni di evacuazione. Come ci siamo sempre detti: ''in together, out together''. Questo deve continuare a valere anche ora».