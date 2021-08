La sindaca più giovane dell'Afghanistan: “I taleban verranno per uccidermi. Ma io non ho più paura di morire”

I taleban «verranno per le persone come me e mi uccideranno. Sono seduta qui in attesa che arrivino. Non c'è nessuno che aiuti me o la mia famiglia. Sto solo seduta con loro e mio marito. Non posso lasciare la mia famiglia. E comunque, dove andrei?». Sono le drammatiche parole condivise sui propri social e rilasciate al New York Times da Zarifa Ghafari, 27 anni, la sindaca più giovane dell'Afghanistan.

Zarifa Ghafari è da sempre in prima linea per i diritti delle donne. Nominata sindaca nell'estate del 2018 dal presidente Ashraf Ghani, Ghafari è una delle poche donne ad aver mai ricoperto un incarico governativo nella città ultraconservatrice di Maidan Shar (nella provincia di Maidan Wardak): «Sono distrutta. Non so su chi fare affidamento. Ma non mi fermerò ora, anche se verranno di nuovo a cercarmi. Non ho più paura di morire».

L'immagine del profilo Twitter di Zarifa Ghafari

Su Twitter ha poi rilasciato dichiarazioni d’amore per la propria terra: «Mia cara patria, so che stai soffrendo. So che è difficile per te perché gli estranei ti bruciano e cercano la tua distruzione. Ma i tuoi veri figli che cercano di costruirti sono pieni di coraggio, cercando di tirarti fuori da questi giorni terribili». Ribadendo, tra i commenti, che non si allontanerà dalla sua terra neanche in queste condizioni e andando incontro a «morte certa».

