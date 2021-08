Afghanistan, in volo verso l'Italia i primi 85 collaboratori afghani. Assalti all’aereoporto, distrutta una statua del leader Mazari. Gli Stati Uniti congelano miliardi di dollari ai taleban

Proseguono a Kabul le operazioni di evacuazione dei cittadini stranieri in Afghanistan. Sono oltre 2.200 i diplomatici, i civili stranieri e gli afghani che sono stati evacuati finora a bordo di voli militari: lo riferisce una fonte di sicurezza occidentale alla Reuters. «Stiamo procedendo a ritmo serrato, finora non abbiamo avuto intoppi» ha affermato la fonte. La fuga da Kabul prosegue senza sosta, mentre centinaia di giovani sono scesi per strada a Jalalabad, città dell'Afghanistan orientale, capoluogo della provincia di Nangarhar e ultima a cadere prima della capitale Kabul: i manifestanti, riporta l'agenzia locale Pajhwok Afghan News sui social, con tanto di video, hanno sventolato la bandiera afghana per le strade della città. Secondo alcuni testimoni citati dall'agenzia,i taleban hanno sparato in aria contro i manifestanti e picchiato diversi giornalisti.

Fuga dall'Afghanistan, le immagini di un uomo aggrappato a un aereo in partenza da Kabul

I taleban hanno fatto saltare in aria una statua del leader Hazara Mazari



I taleban hanno fatto saltare in aria la statua di un leader della milizia sciita che aveva combattuto contro di loro durante la guerra civile in Afghanistan negli anni '90, secondo le foto circolate sui social media. La statua raffigurava Abdul Ali Mazari, un capo della milizia ucciso dai talebani nel 1996. Mazari era un leader della minoranza etnica hazara dell'Afghanistan, gli sciiti che erano stati perseguitati sotto il precedente governo dei talebani sunniti. La statua si trovava nella provincia centrale di Bamyan, dove i talebani hanno fatto saltare in aria anche due enormi statue di Buddha di 1.500 anni scolpite in una montagna nel 2001, poco prima dell'invasione guidata dagli Stati Uniti che li ha cacciati dal potere. I talebani hanno affermato che i Buddha violavano il divieto di idolatria imposto dall'Islam.

In Italia i primi 85 collaboratori afghani accolti

Il primo volo con 85 persone, tra ex collaboratori afghani del personale diplomatico italiano e loro familiari, atterrerà nel pomeriggio presso l'aeroporto di Fiumicino. Il personale a bordo è stato imbarcato all'aeroporto di Kabul su un C130J dell'Aeronautica Militare che era decollato dal Kuwait. Dopo uno scalo tecnico, il volo giungerà di nuovo in Kuwait, dove i passeggeri saranno trasferiti sul KC 767 per essere trasportati in Italia. Nella giornata di oggi altri due C130J decolleranno dal Kuwait per imbarcare circa altre 150 persone a Kabul, che saranno trasportate in Italia con un KC 767. «Il nostro impegno è lavorare col massimo sforzo per completare il piano di evacuazione dei collaboratori afghani, degli attivisti e di chi è esposto al pericolo», ha dichiarato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Salvini in mattinata ha ribadito: «Corridoi umanitari per donne e bambini in pericolo certamente sì. Porte aperte per migliaia di uomini, fra cui potenziali terroristi, assolutamente no».

La prima conferenza stampa dei taleban, assicurano al mondo che l'Afghanistan non sarà una minaccia

Le reazioni della comunità internazionale

Le dichiarazioni distensive dei taleban vengono prese con soddisfazione ma con naturale scetticismo dalla comunità internazionale. Un G7 virtuale è stato convocato per la prossima settimana dal presidente Usa Joe Biden e dal premier britannico Boris Johnson per concordare una strategia comune di fronte alla delicata situazione. «Biden e Johnson», si legge in una nota della Casa Bianca, «hanno discusso della necessità di uno stretto coordinamento continuo tra alleati e partner democratici sulla politica in Afghanistan in futuro, compresi i modi in cui la comunità globale può fornire ulteriore assistenza umanitaria e sostegno ai rifugiati e ad altri afghani vulnerabili». Gli Stati Uniti minacciano sanzioni se mancherà il rispetto dei diritti umani e civili ma restano aperti al dialogo con i taleban. L'intelligence, secondo i media, avvisò dei pericoli. Tre commissioni a guida dem chiedono un'indagine al Senato.

Negli Stati Uniti 3200 afghani accolti, Londra pronta ad ospitare 20mila rifugiati

Dall'inizio del ponte aereo da Kabul, gli Stati Uniti hanno trasferito finora 3200 persone. Lo rendono noto nella notta fonti della Casa Bianca, spiegando che sono circa 1100 i cittadini o residenti americani che sono stati rimpatriati con le loro famiglie. «Ora che abbiamo avviato il ponte, ci aspettiamo che questi numeri aumentino», dicono ancora dalla Casa Bianca. Ieri il Pentagono ha detto che l'obiettivo è di arrivare a 9mila trasferimenti al giorno. Inoltre, gli Usa fanno sapere che oltre a questi 3200, altri 2mila afghani che hanno ottenuto il visto speciale sono già stati ricollocati negli Usa. La Turchia prepara nuovi rimpatri dopo il volo con 324 connazionali arrivato ad Istanbul, la Francia oggi ha evacuato dall'Afghanistan 216 persone, fra cui 184 civili afgani «che necessitavano protezione», mentre il caos ha impedito la notte scorsa un tentativo di evacuazione olandese dall'aeroporto di Kabul. Anche l’Uganda ospiterà temporaneamente 2.000 rifugiati dall'Afghanistan.

Afghanistan, i cittadini evacuati sbarcano in Gran Bretagna

La Gran Bretana è pronta ad accogliere fino a 20mila rifugiati afgani. Lo ha detto alla Bbc la ministra per gli Affari Interni Priti Patel precisando che il nuovo piano vedrà l'ingresso nel Paese di 5mila afgani nel primo anno, con migliaia di persone che potranno trasferirsi in seguito ma, ha chiarito, «non possiamo farlo da soli». La priorità sarà data alle donne, alle ragazze e alle minoranze religiose e di altro genere, i gruppi più a rischio di violazioni dei diritti umani da parte dei taleban. Il nuovo piano si aggiunge al programma già esistente per interpreti e altro personale che lavorava nel Paese per il Regno Unito.

Congelati miliardi di dollari delle riserve afghane, Usa: «Non saranno disponibili ai taleban»

L'amministrazione Biden ha congelato le riserve del governo afghano depositate in banche americane, per impedire ai taleban l'accesso a miliardi di dollari. Secondo quanto rivelano fonti citate dal Washington Post, la decisione è stata presa domenica mentre i taleban prendevano il controllo di Kabul: «Nessun bene della banca centrale afghana depositato negli Stati Uniti sarà messo a disposizione dei Talebani» affermano fonti governative. Questa del congelamento dei beni è la prima delle decisioni economiche che Washington dovrà prendere nei confronti dell'Afghanistan, paese che in questi anni è stato fortemente dipendente dall'assistenza economica Usa ed internazionale. Tra queste come gestire le sanzioni esistenti nei confronti dei taleban - e che hanno permesso di congelare le riserve della banca centrale afghana - che potrebbero rendere difficile continuare a fornire assistenza umanitaria all'Afghanistan ora che i Talebani controllano Kabul. Secondo il Fondo monetario internazionale, la banca centrale afghana aveva riserve per 9,4 miliardi di dollari lo scorso aprile, la maggioranza delle quali non conservate nel Paese. Si stima che molti di questi miliardi siano in conti americani, in particolare nelle banche di New York, ma non si sa quanti esattamente.

Oltre a questi fondi, ci sono i 3 miliardi che ogni anno gli Stati Uniti inviano all'Afghanistan - pari al 15% del pil del Paese - per la spesa militare. Si prevede che anche questi fondi quindi saranno congelati, insieme ad una serie di altri piccoli progetti, come quello da 20 milioni di dollari per il coinvolgimento delle donne afghane nelle forze armate. Insomma, Stati Uniti ed il resto degli altri donatori internazionali - che insieme finanziano l'80% del bilancio annuale dell'Afghanistan - si troveranno nelle prossime settimane a dover prendere sul fronte degli aiuti finanziari decisioni difficili, afferma Ian Bremmer. Gli Stati Uniti avevano già adottato questa politica con Venezuela e Libia. E Marke Sobel, che in passato è stato assistente segretario del Tesoro per la politica finanziaria internazionale, spiega che una mossa del genere potrebbe essere usata come «leva per spingere i taleban a comportarsi bene»: le sanzioni contro i taleban che rischiano di bloccare gli aiuti umanitari all'Afghanistan che nel 2020 hanno rappresentato il 43% dell'economia del Paese, secondo i dati della Banca Mondiale.

L'attacco di Trump

«Il ritiro dall'Afghanistan è una questione molto importante, però nessuno ha gestito una ritirata peggiore di quella di Joe Biden, è la più grande vergogna della storia del nostro Paese». Intervistato da Fox News, Donald Trump si è scagliato ancora contro l'attuale presidente, non mancando di lanciare strali anche contro George Bush per «l'orribile decisione di andare in Medio Oriente», con le guerre in Afghanistan ed Iraq. «So che questo non farà contenta la famiglia Bush, però credo che sia stata la decisione peggiore», ha aggiunto l'ex presidente, attaccando la dinastia politica repubblicana con la quale è stato sempre ai ferri corti durante i suoi quattro anni alla Casa Bianca.

Trump ha poi difeso l'accordo che lui ha fatto con i taleban, affermando che «trattammo da una posizione di forza», lodando l'impegno dell'allora segretario di Stato, Mike Pompeo. Ed ha criticato il modo in cui Biden ha applicato il ritiro da lui deciso, affermando che avrebbe dovuto evacuare prima i civili afghani ed il personale dell'ambasciata e gli altri americani «e non i militari».

Il ritorno del mullah

Intanto è tornato in Afghanistan il mullah Baradar, ex vice del mullah Omar dopo 20 anni tra prigionia ed esilio. A Kabul la situazione resta tesa e molti afghani, in fuga e non, non credono al nuovo corso.