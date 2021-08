Vaccini, lo studio israeliano: terza dose efficace all'86 per cento su over 60

Mentre le autorità Usa annunciano che da settembre verranno distribuite ai cittadini le terze dosi di vaccino anti Covid, da Israele arriva una ricerca che dimostra l’efficacia della terza inoculazione in particolar modo fra gli over 60.

Lo studio è stato condotto dal Maccabi, la maggior cassa mutua israeliana, dove oltre 1 milione di persone ha avuto il booster dopo la doppia immunizzazione. La terza dose del vaccino Pfizer, ad una settimana o oltre dell'inoculazione, mostra una efficacia contro il virus dell'86% tra gli over 60. La ricerca ha comparato quasi 150mila persone al settimo giorno dalla terza dose, con oltre 675mila individui -distinti per età, genere, stato sociale e gruppo di popolazione - con solo 2 dosi tra gennaio e febbraio 2021, 5 mesi prima. Nel primo gruppo a diventare positivi sono stati in 37, mentre nel secondo 1.064.

«L'efficacia del vaccino a tre dosi è alta sia contro le infezioni che contro le malattie gravi», ha detto la dottoressa Ekka Zohar, che ha guidato lo studio. «Esorto tutti coloro di età pari o superiore a 50 anni che devono ancora ricevere la terza dose di vaccino a farlo, per proteggere sia se stessi sia le loro famiglie». Finora, più di 1,1 milioni di israeliani ha ricevuto una terza dose di vaccino. Domani il comitato per il controllo dell'epidemia si riunirà per decidere se inoculare la terza dose anche i maggiori di 40 anni. L'idea è quella di inoculare con la terza dose la maggior parte di persone prima dell'inizio delle festività israeliane, il 6 settembre.

Partirà invece dal 20 settembre la distribuzione della terza dose per i cittadini statunitensi. «I dati disponibili mostrano chiaramente che la protezione contro l'infezione da coronavirus diminuisce con il tempo, e in coincidenza con la variante Delta, iniziamo a vedere una protezione ridotta contro la malattia in forma moderata e lieve. Abbiamo concluso che un richiamo sia necessario per massimizzare la protezione da vaccino e prolungare la sua durata», si legge in una nota firmata dalla direttrice dei Centri per la prevenzione delle malattie (Cdc) Rochelle Wakensky e il capo della Food and Drug Administration (Fda) Janet Woodcock. L'inoculazione della terza dose di Pfizer o Moderna, si spiega, dovrà quindi essere effettuata otto mesi dopo la seconda.