Uganda, assassinato sacerdote

Il sacerdote cattolico Joshephat Kasambula della diocesi di Kiyinda-Mityana è stato assassinato a sangue freddo nella sera di ieri, in Uganda, da una persona che potrebbe avere problemi di tossicodipendenza. Lo riferisce l'agenzia Fides. Nel tardo pomeriggio del 18 agosto p. Joshephat era andato a supervisionare i lavori su un appezzamento di terra dove avrebbe incontrato il suo assassino che soggiornava illegalmente nella masseria. Il sacerdote ha chiesto al presunto killer chi lo aveva autorizzato ad accedere al terreno e alla casa ma e' stato colpito alla schiena con un corpo contundete ed e' morto sul colpo. Secondo alcuni testimoni il presunto omicida è un noto tossicodipendente e si ritiene che fosse l'effetto di qualche sostanza stupefacente al momento dell'omicidio. I testimoni riferiscono che da diversi anni il sacerdote non si recava a visitare la casa e il terreno che appartenevano alla sua famiglia. Il presunto omicida aveva approfittato della mancata vigilanza e vi si era installato da qualche tempo. P. Joshephat Kasambula 68 anni, ha servito la diocesi di Kiyinda-Mityana come parroco di Lwamata. La polizia ha prelevato il suo corpo per l'autopsia mentre le ricerche dell'omicida che si e' dato alla fuga, continuano.