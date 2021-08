Afghanistan, Biden: “E’ il ponte aero più difficile della storia, ma ce la faremo insieme agli alleati della Nato”

La conferenza stampa del numero uno della Casa Bianca: «oltre 6.000 uomini per mettere in sicurezza l’aeroporto, i taleban non si mettano di mezzo o reagiremo con la forza”

«Stiamo facendo ogni sforzo per garantire l’incolumità dei nostri cittadini. Abbiamo messo l’aeroporto in sicurezza, abbiamo 6000 militari sul campo che mantengono la sicurezza sulle piste. E abbiamo fatto ogni sforzo per evacuare i cittadini americani. E’ una delle operazioni di ponte aereo più difficili della storia»

Così il presidente americano nella sua seconda conferenza stampa nel giro di pochi giorni sulla situazione in Afghanistan.

Una conferenza particolarmente delicata, in cui il numero uno della Casa Bianca era chiamato a rispondere a diversi interrogativi dopo le parole prounciate durante la prima conferenza, dopo la caduta di Kabul. «Dovevamo solo battere il terrorismo, non costruire una nazione», aveva dichiarato il presidente ribadendo che le missioni americane nel paese d’ora in avanti saranno «contenute».

«Verificheremo il numero degli americani che si trovano ancora in Afghanistan», ha aggiunto il presidente. «Ma voglio essere chiaro: ogni americano che vorrà tornare a casa lo farà». «Siamo in contatto con i taleban per l’evacuazione, abbiamo chiarito loro che qualunque attacco o disturbo delle nostre operazioni sarà oggetto di una risposta rapida e con la forza».

«Per vent’anni l’Afghanistan è stato uno sforzo congiunto con i nostri alleati», ha sottolineato Biden, a rintuzzare le polemiche degli ultimi giorni. «La credibilità degli Stati Uniti non è in discussione. Ora tutti siamo d’accordo di coordinarci al prossimo G7 per portare avanti la missione. Siamo tutti uniti».

Poi le parole sul futuro dell’Afghanistan. «Collaboreremo perché sia garantito il rispetto delle donne e dei più deboli. E non permetteremo che il paese torni ad essere base per terroristi. Abbiamo una missione da concludere, è il tempo di concludere questa guerra. Lo faremo».

Sui tempi dell’evacuazione, incalzato dai giornalisti, il presidente ha dichiarato: «Spero che potremo riuscirsi antro il 31 agosto, vi terrò aggiornati».