Afghanistan, la fuga disperata da Kabul. L’Onu: “I taleban cercano i nostri collaboratori porta a porta”

La situazione in Afghanistan vira velocemente verso la tragedia. Dopo le immagini di ieri delle madri all'aeroporto di Kabul che lanciano i bambini oltre il muro chiedendo ai soldati di salvarli, l’Onu prende posizione: «Situazione fragile e pericolosa. I taleban cercano i nostri collaboratori porta a porta».

E intanto prosegue l’esodo degli afghani per fuggire dai taleban: sono già 500, con gli ultimi voli atterrati a Ciampino, quelli arrivati in Italia nella notte. Fonti ministeriali parlano di 2500 persone in totale, ma l’onda dei profughi ora spaventa l’Europa.

Il portavoce dei taleban Mujahid dopo la sua prima conferenza stampa, ieri a Kabul

E l’ultimo velivolo dell'Aeronautica militare con a bordo 194 passeggeri di nazionalità afghana evacuati, proveniente dal Kuwait dopo il trasferimento da Kabul, è atterrato all'aeroporto Fiumicino intorno alle 00:50 di oggi. Si tratta del quarto volo arrivato in Italia nell'ambito del ponte aereo predisposto dalla Difesa. Così come avvenuto per l'arrivo di tutti gli altri profughi afghani giunti nei giorni scorsi, dopo lo sbarco avrà inizio la procedura di profilassi sanitaria anti Covid-19, che si svolgerà all'interno del Terminal 5: un'area decentrata rispetto alle altre aerostazioni, sempre sotto stretta sorveglianza dalle forze dell'ordine.

Gli Usa

Gli Stati Uniti hanno evacuato giovedì circa 3.000 persone dall'aeroporto di Kabul in Afghanistan, ha detto un funzionario della Casa Bianca. «Gli Stati Uniti hanno evacuato circa 3.000 persone dall'aeroporto internazionale di Hamid Karzai su 16 voli C-17», ha detto il funzionario in un rapporto sui media venerdì, aggiungendo che quasi 350 erano cittadini statunitensi. «Ulteriori sfollati includono familiari di cittadini statunitensi, richiedenti un visto speciale per immigrati e le loro famiglie e afghani vulnerabili», ha detto il funzionario, per un totale di circa 9.000 evacuati dai militari dal 14 agosto.

Il G7 e la sicurezza

E adesso, la parola d’ordine è «garantire la sicurezza di chi vuole lasciare Kabul». A lanciare l'appello è il G7 esteri che si rivolge ai taleban mentre le foto delle madri disperate che passano i loro figli sopra il filo spinato ai soldati stranieri pur di metterli in salvo fanno il giro del mondo. I ministri degli Esteri chiedono il rispetto dei diritti umani, inclusi quelli «delle donne, dei bambini e delle minoranze». Un appello che arriva mentre da Roma il premier Mario Draghi lavora ad un G20 straordinario a settembre per affrontare l'emergenza dei profughi e lavorare anche al contrasto del terrorismo con un formato del quale fanno parte Stati come Cina, Russia, Arabia Saudita e Turchia. «È fondamentale mantenere uno stretto coordinamento tra alleati per impostare una strategia condivisa nei confronti della nuova situazione a Kabul» ha ricordato anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al G7, ricordando che l'obiettivo del G20 ad hoc è quello di «promuovere una discussione approfondita tra i membri sull'Afghanistan» che «fornirà l'opportunità di ampliare il sostegno a un approccio comune. Il format del G20 ci consentirà di coordinare la nostra posizione con altri importanti partner: Russia, Cina, Turchia».

Il premier Draghi ha già avviato i contatti con i leader. Dopo i primi scambi con la cancelliera tedesca Angela Merkel e il premier britannico Boris Johnson, Draghi ha sentito Emmanuel Macron e Vladimir Putin. In entrambi i colloqui è emersa la necessità e l'urgenza di dare una risposta alle «diverse implicazioni della crisi afghana, comprese la gestione del fenomeno migratorio e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel Paese», ma anche «a contrastare il terrorismo e i traffici illeciti».

Temi, questi che la settimana prossima - il 26 e 27 agosto - Draghi e Di Maio discuteranno direttamente con il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov in visita in Italia. «Il futuro per l'Italia è fatto di difesa dei diritti fondamentali, di difesa dei diritti delle donne, di protezione di tutti coloro che si sono esposti in questi anni nella difesa di questi diritti in Afghanistan», aveva detto il premier solo pochi giorni fa in un'intervista al Tg1 con la ferma convinzione che «questo debba essere perseguito in tutti i contesti possibili». E nel formato più ampio possibile. «In questa grande opera di collaborazione mondiale - aveva infatti spiegato il premier - entreranno Stati come la Cina, la Russia, l'Arabia Saudita, la Turchia. E tutti questi Stati sono membri del G20. Quindi il G20 offre naturalmente una sede dove poter avviare questa opera di collaborazione». Nell'ottica di una “soluzione turca” all'emergenza profughi si registra intanto un'iniziativa del leader della Lega, Matteo Salvini che oggi ha telefonato all'ambasciatore pakistano Jauhar Saleem, annunciando che chiederà a Draghi di invitare ufficialmente il diplomatico al G20. Sempre dal fronte politico, lato M5s, Giuseppe Conte viene fatto oggetto di feroci critiche per la sua “apertura” di ieri al dialogo con il nuovo Emirato islamista. «E' importante agire in maniera coordinata nei confronti dei taleban. Dobbiamo giudicarli dalle loro azioni, non dalle loro parole», sembra correggerlo Di Maio che chiede di «mantenere una posizione ferma sul rispetto dei diritti umani e delle libertà, e trasmettere messaggi chiari tutti insieme». Ma Conte - con Grillo sullo sfondo che parla di "fuga disonorevole" e "macchia indelebile" - difende la sua linea di "dialogo serrato" pur con la ferma richiesta del "rispetto dei diritti umani" e replica duramente ai suoi detrattori: «Di fronte al disastro umanitario che è in corso in Afghanistan, dove sono in pericolo i più elementari diritti fondamentali, è vergognoso che in Italia ci sia chi gioca a strumentalizzare fatti e dichiarazioni per biechi fini di polemica politica». Oltretutto, scrive su Fb, visto che «la polemica proviene dagli esponenti di quella stessa forza politica che ha inneggiato al "rinascimento arabo" e che ha sostenuto fideisticamente che il percorso che si stava compiendo in Afghanistan fosse risolutivo e privo di errori».

L’Onu: “Situazione che resta fragile e rischiosa”

Intanto anche l’Onu prende posizione attraverso Filippo Grandi, l’Alto Commissario per i rifugiati (Unhcr): «Il mio messaggio alla cancelliera Merkel e agli altri leader con cui sto parlando in questi giorni è: aiutate l'Afghanistan e anche noi che siamo sul campo, dandoci i mezzi per continuare ad aiutare chi resta nel Paese». Perché, spiega Grandi «c’è grande fluidità nella situazione, che resta fragile e rischiosa».

Ucciso il parente di un giornalista tedesco

«I giornalisti e le loro famiglie sono in grave pericolo in Afghanistan. I taleban non hanno scrupoli a compiere omicidi mirati, come dimostra il caso di un giornalista di Deutsche Welle (DW)». Lo riporta sul proprio sito web l'emittente pubblica tedesca spiegando che i combattenti taleban a caccia di un giornalista DW «hanno ucciso un membro della sua famiglia e ferito gravemente un altro. I taleban stavano conducendo una perquisizione casa per casa per cercare di trovare il giornalista, che ora lavora in Germania. Altri parenti sono riusciti a scappare all'ultimo momento e ora sono in fuga». Il direttore generale di Deutsche Welle, Peter Limbourg, ha invitato il governo tedesco ad agire. «L'uccisione di ieri di un parente stretto di uno dei nostri redattori da parte dei talebani è inconcepibilmente tragica, e testimonia il grave pericolo in cui si trovano tutti i nostri dipendenti e le loro famiglie in Afghanistan - ha dichiarato Limbourg -. È evidente che i talebani stanno già svolgendo attività organizzate ricerche di giornalisti, sia a Kabul che in provincia. Il tempo stringe!». L'emittente aggiunge che i taleban hanno fatto irruzione nelle case di almeno tre giornalisti DW.

I diritti delle donne

Il nuovo governo a Kabul proteggerà i diritti delle donne all'istruzione e al lavoro e «l'onore degli afgani è al sicuro», compresi quelli che hanno lavorato per "stranieri" in passato. Lo ha detto il portavoce dei talebani Suhail Shaheen in un'intervista alla Cgtn Europe, il canale europeo in lingua inglese della tv statale cinese Cctv. I rapporti internazionali sulla violenza contro le donne «non sono corretti. Non c'è alcuna sottomissione, alle donne è permesso continuare il loro lavoro se sono giornaliste, praticamente ora stanno continuando il loro lavoro. Se sono insegnanti, vanno a scuola». Interrogato sulla disperazione di migliaia persone riservatesi all'aeroporto di Kabul, il portavoce ha osservato che molti erano stati fuorviati dalle voci che suggerivano che sarebbero stati in grado di stabilirsi nel Regno Unito o negli Stati Uniti se si fossero imbarcati su un volo.