La lettera di una ragazza afghana ad Angelina Jolie: "Viviamo nella paura”

«Prima dell'arrivo dei taleban, andavamo al lavoro, a scuola. Ora viviamo nella paura, non usciamo più. I nostri sogni sono svaniti e i nostri diritti sono stati violati. Alcuni dicono che i taleban sono cambiati, ma io non ci credo. Torneremo indietro di 20 anni, perderemo la nostra libertà e saremo di nuovo in prigione».

Una adolescente afghana ha scritto queste parole in una lettera e l'ha inviata ad Angelina Jolie. E l'attrice americana ha deciso di fare il suo debutto su Instagram, dove ha aperto oggi un profilo, condividendola. «In questo momento, il popolo afghano sta perdendo la capacità di comunicare sui social media e di esprimersi liberamente: ho deciso di aprire un profilo Instagram per condividere le loro storie e quelle di tutti coloro che nel mondo lottano per i diritti umani», è stata la spiegazione dell'attrice, da molti anni attiva su cause umanitarie. In poche ore, il suo profilo ha superato 2 milioni di follower.

La star ha ricordato di essere stata al confine dell'Afghanistan poco prima degli attacchi dell'11 settembre 2001 per incontrare i profughi del regime talebano. Dopo 20 anni di intervento armato Usa, ritiene che "spendere così tanto tempo e denaro, versare sangue e perdere denaro per arrivare a questo e' un fallimento quasi impossibile da capire".

Con il titolo "Una lettera da una ragazza afghana", l'attrice ha condiviso la scrittura dell'adolescente senza menzionarne il nome, per motivi di sicurezza.