Kabul, caos all’aeroporto: 20 morti in una settimana. Taleban: “Colpa degli Usa”. Allarme bambini smarriti. Massoud: “Pronto a governo inclusivo”

Altre sette persone tra la folla all'aeroporto di Kabul sono morte nella calca mentre cercavano di avvicinarsi allo scalo per lasciare il Paese. I taleban all’attacco: «Gli Usa sono i resposabili del caos al Karzai». Joe Biden pronto a chiedere aiuto alle compagnie aeree americane per le evacuazioni. Donald Trump si scaglia contro il suo successore: «Quello che sta accadendo è una vergogna per l'America». Il presidente Usa stasera in tv per il terzo discorso sull'Afghanistan. Intanto i taleban avanzano verso la Valle del Panshir dove milita la resistenza a cui avrebbero dato un ultimatum di 4 ore per la resa. La cronaca della giornata.

Kabul, donne riescono a scavalcare il muro nella calca dell'aeroporto

Ancora morti in aeroporto



Almeno sette persone sono morte nelle ultime ore nei pressi dell'aeroporto della capitale afghana Kabul, durante i tentativi da parte della popolazione afgana di lasciare il Paese dopo la conquista dei talebani. Lo conferma il governo britannico, spiegando in un comunicato diffuso da Sky News che «le condizioni sul campo rimangono estremamente difficili, ma stiamo facendo tutto il possibile per gestire la situazione nel modo più sicuro possibile». Ieri l'ambasciata degli Stati Uniti in Afghanistan ha consigliato ai cittadini statunitensi di evitare di recarsi all'aeroporto a causa di «potenziali minacce alla sicurezza» dopo che migliaia di persone hanno tentato un nuovo ingresso in aeroporto, spaventate dagli spari che si sentivano costantemente intorno alla struttura.

Afghanistan, le forze speciali sparano sulla folla all'aeroporto di Kabul: molte famiglie con bambini



Nato: almeno 20 morti da inizio evacuazioni

Almeno 20 persone sono morte negli ultimi sette giorni all'interno e nei pressi dell'aeroporto di Kabul durante le evacuazioni iniziate subito dopo la caduta della capitale afghana nelle mani dei taleban. A renderlo noto un funzionario della Nato intervistato da Reuters. "Il nostro obiettivo è evacuare tutti gli stranieri il prima possibile", ha detto il funzionario della Nato che vuole restare anonimo. "Le nostre forze - ha aggiunto - stanno mantenendo una stretta distanza dalle aree esterne dell'aeroporto di Kabul per prevenire eventuali scontri con i taleban".



Massoud: «Pronto a governo inclusivo con i Taleban»

Ahmed Massoud, figlio del leggendario 'Leone del Panshir', eroe della resistenza ai sovietici, 'apre' ai Talebani, ma a condizione che il loro governo non sia 'estremista'. In un'intervista al giornale arabo al Sharq al Awsat, Massoud, che guida la resistenza nel nord, ha detto: «Siamo pronti a formare un governo inclusivo con i taleban attraverso negoziati politici, ma quello che non è accettabile è la formazione di un governo afghano caratterizzato dall'estremismo, che porrebbe una seria minaccia, non solo all'Afghanistan ma alla regione ed al mondo intero». Per Massoud, negoziare con i talebani è una valida opzione perché sono tutti afghani e condividono la stessa religione, l'islam, scrive Asharq al-Awsat. «Abbiamo già contatti con il movimento, i nostri rappresentanti si sono incontrati diverse volte», dice Massoud. Tuttavia il leader della resistenza del Panshir sottolinea che i taleban non potranno forzare le cose con le armi e afferma che solo la pace dovrebbe prevalere: «Se vogliono la pace, parlino con noi e lavorino con noi, siamo tutti afghani, e ci sarà pace», ha dichiarato. E ancora: «Il Panshir è l'unica provincia che sta resistendo, il Paese intero è caduto ma noi rimaniamo a testa alta», ha detto ricordando come la resistenza nel nord dell'Afghanistan schiacciò i sovietici negli anni '80 e i talebani negli anni '90.

Kabul, un parco di blindati americani in mano ai taleban

Allarme bambini smarriti all’aeroporto

Sempre più bambini si stanno perdendo e scompaiono nel caos dell'aeroporto di Kabul. E' l'allarme lanciato da media locali come l'emittente 'Ariana', che ha raccontato la storia di una famiglia di Kabul che si sta prendendo cura di un bambino rimasto incastrato nel filo spinato e che, nonostante gli sforzi, non è ancora riuscita a rintracciare i suoi genitori. Il bambino, che ha circa 6 anni, ha dichiarato che la sua famiglia si era recata all'aeroporto nel tentativo di fuggire dal Paese. Apparentemente suo padre è caduto tra la folla e da quel momento in poi il bambino ha perso i contatti con entrambi i genitori. Giornalisti locali riferiscono che diverse persone stanno postando foto di bambini scomparsi all'aeroporto.

Taleban: caos all’aeroporto colpa degli Usa

Gli Stati Uniti sono responsabili del caos all'aeroporto di Kabul. E' l'accusa lanciata dai talebani. «L'America, con tutta la sua potenza e le sue strutture... non è riuscita a portare ordine all'aeroporto. C'è pace e calma in tutto il Paese, ma c'è caos solo all'aeroporto di Kabul», ha detto Amir Khan Mutaqi, un funzionario degli insorti.

Afghanistan, il ritratto della disperazione: neonato lasciato nelle mani dei soldati Usa all'aeroporto di Kabul

Onu: senza aiuti urgenti, rischio di disastro umanitario

L'Afghanistan affronterà una «catastrofe assoluta» con fame diffusa, persone senza casa e collasso economico a meno che non venga concordato un urgente sforzo umanitario sulla scia del ritiro dal Paese degli Stati Uniti. A lanciare l'allarme ai leader mondiali è Mary-Ellen McGroarty, direttrice nazionale per l'Afghanistan del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, dichiarando al britannico Observer che un'azione rapida e coordinata è fondamentale. «Altrimenti, una situazione già orrenda diventerà solo una catastrofe assoluta, un completo disastro umanitario», ha detto.

Le "forze speciali" taleban marciano con armi americane: tra munizioni, aerei e altri equipaggiamenti il valore è di miliardi di dollari

Joe Biden torna in tv

Criticato aspramente dai media internazionali l’inquilino della Casa Bianca alle 22 di stasera (in Italia) parlerà di nuovo alla nazionale. E’ la terza volta che il presidente Usa interviene per rasscurare l’opinione pubblica americana. Intanto, però, l’ex capo della White House Donald Trump lo critica duramente per il ritiro dall'Afghanistan e lo accusa di aver consegnato l'esercito americano ai talebani durante una manifestazione a cui hanno preso parte migliaia di suoi sostenitori a Cullman, in Alabama. Le sue dichiarazioni sono riportate dal sito del Daily Mail. «Questa sarà considerata una delle più grandi sconfitte militari di tutti i tempi», ha detto l'ex presidente definendo la situazione in Afghanistan «un'umiliazione, non un ritiro ma una resa totale». L'ex presidente ha detto alla folla che «questo non sarebbe mai successo se fossi stato Presidente». «Il problema qui non è se lasciare l'Afghanistan - queste le parole di Trump il problema è l'incredibile incompetenza e la grave negligenza di Joe Biden protagonista della più grande umiliazione strategica che abbiamo mai visto come paese. Con me in carica i taleban non si sarebbero mai sognati di catturare il nostro aeroporto o di sfilare in giro con le nostre armi americane. Non ci sarebbe stata alcuna evacuazione d'emergenza dell'ambasciata e nessuna rimozione della nostra bandiera perché avremmo stabilito linee chiare che i talebani non avrebbero mai osato attraversare. Il problema con Biden è che i nostri nemici non hanno paura di lui, non lo rispettano».

Kabul, un parco di blindati americani in mano ai talebani

Donna partorisce a bordo di aereo militare Usa

Una donna afghana ha partorito a bordo di un C-17 Globemaster dell'Us Air Force impegnato nelle operazioni di evacuazione dall'Afghanistan. La donna, si legge in una nota dell'Us Air Mobility Command, è entrata in travaglio durante il volo verso la base aerea di Ramstein in Germania da una base di sosta in Medio Oriente non meglio precisata. L'afghana ha iniziato ad avere complicazioni e il pilota è sceso di quota per aumentare la pressione dell'aria nell'aereo. Una manovra che, secondo il Mobility Command, le avrebbe salvato la vita. «Subito dopo l'atterraggio, gli aviatori dell'86esimo Mdg sono saliti a bordo» si legge nella nota secondo cui il bambino è nato nella stiva dell'aereo.

Atterrati a Fumicino altri 211 afghani

Altri 211 afghani tra ex collaboratori e loro familiari, evacuati da Kabul via Kuwait City nell'ambito del ponte aereo organizzato dalla Difesa, sono giunti stamattina poco dopo le 7 all'aeroporto di Fiumicino a bordo di un Boeing KC767 dell'Aeronautica militare. Ultimata la profilassi sanitaria anti Covid, i rifugiati verranno successivamente trasferiti con pullman dell'Esercito presso strutture a loro dedicate. Per l'operazione 'Aquila Omnia', pianificata e diretta dal Comando operativo di vertice interforze (Covi) comandato dal generale Luciano Portolano, la Difesa ha messo in campo otto aerei: quattro KC767 che si alternano tra l'area di operazione e l'Italia e altrettanti C130J, questi ultimi dislocati in Kuwait da dove parte il ponte aereo per Kabul.