Zaki: “Rinnovata la custodia cautelare in carcere”

La custodia cautelare in carcere di Patrick Zaki «è stata rinnovata». Lo ha detto all'ANSA una sua legale, Hoda Nasrallah, senza poter precisare per quanti giorni: questo verrà notificato «domani o dopodomani», ha aggiunto l'avvocatessa contattata per telefono circa l'esito dell'udienza odierna.

Lo studente trentenne dell'Università di Bologna è in carcere al Cairo da un anno e mezzo con l'accusa di essere una minaccia per la sicurezza nazionale. Secondo quanto dichiarato dall’avvocato sta bene fisicamente, ma è molto provato psicologicamente. Come gia' accaduto nelle numerose udienze dei mesi scorsi, Zaki ha ribadito la sua estraneità ai fatti e la legale ne ha chiesto la scarcerazione. Come sempre, anche all'udienza di oggi erano presenti i rappresentanti dell'ambasciata italiana al Cairo.

La nuova udienza era stata convocata un po' prima dello scadere del mese e mezzo previsto dopo l'ultima seduta che si svolse il 12 luglio. Gli attivisti che si battono per una sua scarcerazione sottolineavano che si tratta di un «giorno particolare per i cristiani copti come Patrick: è la festa della Vergine Maria. Abbiamo ancora fede che le cose possano cambiare e che il tribunale deciderà di permettere a Patrick di trascorrere questa festa con la sua famiglia». Non è stato così.

Il ricercatore fu arrestato il 7 febbraio 2020, ossia più di 18 mesi fa, ma la custodia cautelare in Egitto può durare due anni con possibilità di prolungamenti se, durante le indagini, emergono nuovi elementi d'accusa. Se si andrà a processo, secondo Amnesty International Patrick rischia fino a 25 anni di carcere. La mobilitazione italiana in suo favore, culminata istituzionalmente in una richiesta della Camera dei deputati al Governo di cittadinanza italiana, finora non ha portato a una sua scarcerazione. Le accuse a suo carico sono basate su dieci post di un account Facebook che i suoi legali considerano curato da un'altra persona ma che hanno configurato fra l'altro la «diffusione di notizie false», «l'incitamento alla protesta» e «l'istigazione alla violenza e ai crimini terroristici».