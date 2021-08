Afghanistan, finora portate in salvo in Italia 2.187 persone. Il ministro Guerini: “Operazione complessa e delicata”

Continua senza sosta il ponte aereo - l'operazione Aquila Omnia organizzata dal ministero della Difesa - che ha portato da Kabul in Italia 2187 afghani, di cui 641 uomini, 574 donne e 667 bambini. In totale il numero di evacuati dall'Afghanistan dall’inizio dell’operazione Aquila è di 3.350, di cui 3290 afghani.

Solo nella giornata di oggi, si legge sul rapporto del Comando operativo di vertice interforze, a livello di personale sono state evacuate un totale di 675 persone. Da inizio dell’operazione, fra l’operazione Aquila e quella di Aquila Omnia il numero totale di voli (Kabul-Kuwait e Kuwait-Roma) è stato pari a 37.

«L'evacuazione dei cittadini afghani da Kabul è un'operazione molto complessa e delicata. Un lavoro di squadra grazie alla collaborazione tra i Ministeri della Difesa, Esteri, Interni e i servizi di informazione». Così il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, durante la sua visita odierna presso il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) a Roma.

Il ministro, giunto presso l'aeroporto militare "Francesco Baracca", nel quartiere di Centocelle, è stato accolto dal generale Luciano Portolano, comandante del Covi, il comando da dove sono gestite tutte le operazioni internazionali e nazionali compresa l' "Operazione Eos" per la campagna vaccinale. «Le Forze Armate Italiane stanno svolgendo un delicato lavoro, cooperando efficacemente con tutti gli attori in campo» ha aggiunto il ministro, partecipando a un briefing nel quale ha ricevuto l'aggiornamento della situazione operativa in Afghanistan e sull'evoluzione di Aquila Omnia. I militari italiani stanno cooperando con le Forze armate dei Paesi alleati in risposta alla drammatica crisi a Kabul. Proprio nella serata di ieri, nel corso di una telefonata con il Segretario della difesa degli Usa Lloyd Austin, il ministro Guerini ha ringraziato gli americani per la messa in sicurezza dello scalo afghano che «consente alle varie missioni nazionali - sottolinea la Difesa - di attuare il dispositivo di evacuazione pur in un contesto compromesso e instabile.