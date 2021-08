E’ in salvo la paralimpica afgana Zakia, in mano ad australiani

Zakia Koudadadi, la paralimpica afgana la cui partecipazione ai Giochi è stata impedita dall'invasione dei talebani a Kabul, è in salvo nelle mani degli australiani. L’atleta avrebbe gareggiato ne taekwondo. Lo afferma una nota dell'Aips, l'associazione mondiale della stampa sportiva, che riprende una cronaca del sito di Sidney Abc. Zakia fece un appello alla comunità internazionale attraverso l'ANSA il 17 agosto, le sue parole furono rilanciate il giorno dopo dal New York Times diventando un caso internazionale. L'Australia ha concesso un visto a lei e a un gruppo di altri sportivi, soprattutto donne, ora al sicuro e forse già in volo dopo l'ingresso all'aeroporto di Kabul.