L’appello di Biden: “Vaccinatevi, l’epidemia oggi corre tra i non immunizzati”

«Abbiamo la possibilità di sconfiggere insieme il Covid e questa possibilità è data oggi dai vaccini». È un appello accorato quello del Presidente americano Joe Biden agli americani che avverte: «potremmo pagare in futuro il prezzo delle mancate vaccinazioni di oggi, correte a vaccinarvi». Una sfida che, per il presidente americano, è una delle più difficili della nostra storia, ma che è essenziale per riprendere in mano le redini delle nostre vite e dell’economia.

Nello storico giorno in cui l'Fda ha dato il via libera definitivo al vaccino Pfizer-BioNTech, il presidente Usa, Joe Biden, si e' rivolto anche ai genitori in vista dell'anno scolastico. In molti negli Usa sono preoccupat dall’aumento dei casi pediatrici. «Assicuratevi che tutti quelli che sono intorno ai vostri figli e che possono essere vaccinati siano vaccinati. Assicuratevi che vostro figlio abbia la mascherina quando esce di casa» ha ribadito il Presidente.

E il tema del vaccino, come in Italia, diventa anche un tema essenziale per il lavoro: l’appello è rivolto alle aziende e alle organizzazioni del settore privato affinché «chiedano ai propri dipendenti di vaccinarsi», come già richiesto dal governo federale peri propri dipendenti.

Per la prima volta negli Stati Uniti sono state inoculate sei milioni di dosi del vaccino contro il Covid-19 in una settimana. Lo ha dichiarato in un intervento dalla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "E' la maggiore media settimanale di sempre", ha detto Biden, ricordando che il 71% degli americani sopra i 12 anni, ovvero 200 milioni di persone, ha ricevuto almeno una dose e che oltre 70 milioni di persone sono pienamente immunizzate.