Afghanistan, i grandi della Terra decidono i tempi dell’evacuazione. Kamala Harris: “Il ritiro decisione giusta e coraggiosa”

Oggi è un giorno importante, sul fronte afghano. Nel pomeriggio si apre il vertice straordinario del G7, mentre sulla Casa Bianca salgono le pressioni per prendere una decisione sollecitata anche dal Pentagono. Completare il ritiro entro il 31 agosto, come più volte ribadito dal presidente Biden, o restare nel paese come chiedono gli alleati? I talebani: «Via da Kabul entro fine mese o ci saranno reazioni». Ma la sicurezza nello scalo della capitale è ancora fragile, e il pericolo di attentati concreto. La giornata in diretta

BoJo: «I taleban giudicati dai fatti, non dalle parole»



«Oggi terrò una riunione del G7 d'emergenza per coordinare la nostra risposta alla crisi in Afghanistan. Chiederò ai nostri amici e alleati di stare dalla parte del popolo afghano e di intensificare il sostegno ai rifugiati e agli aiuti umanitari». Così su Twitter il premier britannico Boris Johnson a poche ore dalla riunione del G7 con il focus sulla crisi in Afghanistan. «Continueremo a utilizzare ogni leva umanitaria e diplomatica per salvaguardare i diritti umani e le conquiste conseguite in Afghanistan negli ultimi due decenni. I talebani saranno giudicati dalle loro azioni e non dalle loro parole», ha aggiunto

Le parole del presidente

Attese nuove dichiarazioni di Joe Biden sull'Afghanistan. Il presidente americano, ha reso noto la Casa Bianca, tornerà a parlare alle 18, ora italiana, delle operazioni di evacuazione dall'Afghanistan dopo l’intervento al G7 odierno.

G7, telefonata Johnson-Biden: «Rafforzare il sostegno alla popolazione»

La situazione in Afghanistan è stata al centro di una telefonata tra il premier britannico, che presiede il vertice odierno in videoconferenza, e il presidente americano Joe Biden in vista dei lavori. Il vertice, previsto per le 15.30, dovrebbe essere l'occasione per i leader per ribadire l'impegno a tutela delle conquiste in Afghanistan negli ultimi 20 anni, dall'istruzione femminile ai diritti di donne e minoranze, discutere della collaborazione nelle operazioni di evacuazione dall'aeroporto di Kabul e della politica a lungo termine sull'Afghanistan per «garantire che qualsiasi nuovo governo sia inclusivo e rispetti gli obblighi internazionali», come si legge in una nota di Downing Street. Al vertice sono invitati il segretario generale della Nato e dell'Onu.

Kamala Harris: «Il ritiro è la decisione giusta»

«Sono pienamente consapevole del fatto che gli occhi del mondo sono puntati sull'Afghanistan», ha dichiarato la vice presidente americana Kamala Harris, che ha difeso il ritiro Usa dall'Afghanistan parlando di una «decisione coraggiosa e giusta» del presidente Joe Biden. «Abbiamo raggiunto l'obiettivo per cui eravamo andati lì», ha ribadito da Singapore dove è arrivata domenica per un viaggio che prosegue in queste ore in Vietnam

Via da Kabul

Intanto il piano per l'evacuazione dell'Afghanistan accelera. La Casa Bianca ha comunicato che ieri, dalle tre del mattino alle tre del pomeriggio, sono state 10.900 le persone evacuate dall'aeroporto di Kabul: un numero che fa salire il numero delle persone portate via dal Paese a circa 53.000 da luglio, 48.000 da quando le evacuazioni sono state intensificate il 14 agosto scorso, il giorno prima della conquista talebana di Kabul.

Draghi lavora al G20

Nel giorno del G7 il premier Draghi e il ministro degli esteri Di Maio lavorano per organizzare al più presto anche un vertice del G20, sotto la guida italiana, per coinvolgere anche altri paesi cruciali per la strategia in Afghanistan come Cina Russia e India. Salvini chiede anche la partecipazione del Pakistan.