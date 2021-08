Strage di Kabul, Biden: “Noi colpiremo, i terroristi non vinceranno”

WASHINGHTON. In un’accorata conferenza stampa il presidente americano Biden scioglie le ultime riserve e parla di attacco dell’Isis, specificando che non è emerso nessun legame finora tra questi ultimi e i taleban. Si rivolge poi ai militari: «Sento il vostro dolore». Parlando alla nazione chiede – mai accaduto prima in una conferenza stampa – qualche istante di silenzio per i civili e i militari uccisi negli attentati di oggi. Ma non è una dichiarazione di resa: Biden affferma anche che «i terroristi non vinceranno» e poi, rivolto al gruppo che ha portato a termine gli attentati in cui hanno trovato la morte anche 12 Marine, aggiunge: «Vi daremo la caccia e ve la faremo pagare». Joe Biden ha annunciato di aver già chiesto un piano per colpire l'Isis-K, ritenuta responsabile dell'attacco a Kabul: «L'America non si farà intimidire» ha assicurato, aprendo alla possibilità di garantire altre truppe sul campo, se necessario.

ll presidente americano ha poi affermato che le operazioni di evacuazione continueranno, ricordando che in Afghanistan sono ancora presenti 5 mila americani. E ha detto anche di contare nella collaborazione dei taleban per l’evacuazione: «E’ anche nel loro interesse che noi andiamo via» ha ricordato.

Biden riconferma la data del 31 agosto per concludere il ritiro dall'Afghanistan, ma assicura che gli Usa proveranno anche dopo quella data a continuare a portare fuori dal Paese gli afghani che hanno aiutato gli Stati Uniti.

Kamikaze all'aeroporto di Kabul: feriti e vittime all'ospedale di Emergency

Ma l’incontro con la stampa è anche un’occasione per levarsi qualche sassolino dalla scarpa: «Ho la responsabilità di tutto quello che è successo in Afghanistan - dice – perché è così che funziona». Ma, ha ricordato il capo della Casa Bianca, rispondendo alle domande al termine del suo discorso alla nazione «è l'ex presidente quello che ha fatto un accordo con i taleban per ritirarsi». Un’allusione a Donald Trump che durante le ore precedenti aveva auspicato le sue dimissioni proprio per la gestione della crisi afghana. Nessun passo indietro però sulla scelta di fondo: «Era ora di finire questa guerra ventennale» ha ribadito il presidente in uno dei messaggi alla nazione più difficili della sua amministrazione.