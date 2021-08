Piogge torrenziali in Venezuela: oltre 35mila persone colpite, 15 morti e ottomila case distrutte

Almeno quindici persone sono morte a causa di piogge torrenziali che hanno colpito il Venezuela occidentale. Più di 35.000 persone «sono state direttamente colpite dalle piogge» cadute in 11 Stati del Paese e più di 8.000 case sono state «distrutte», ha dichiarato il presidente Nicolas Maduro in un discorso trasmesso dalla tv pubblica.

«La situazione è drammatica, triste, senza speranza. Perdere tutto non è facile, ma è peggio perdere i propri cari. È la tragedia del 2005 che si ripete», ha commentato Jesus Quintero, un giornalista di Merida, dove nel 2005 morirono 41 persone e altre 52 risultarono disperse a causa delle alluvioni provocate dalle forti piogge e che ora registra almeno 13 morti. «Possiamo parlare di 11 morti come risultato della pioggia torrenziale nella città di Tovar e di due bambini morti nella municipalità di Pinto Salina», ha dichiarato il governatore dello Stato, Ramon Guevara, in un video pubblicato su Twitter. Una deputata, Olivia Lozano, ha diffuso un altro video in cui si vedono auto sommerse dall'acqua.

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha decretato lo stato di emergenza nello stato occidentale di Mérida a causa delle forti piogge registrate nelle ultime ore che hanno causato la morte di 15 persone. Lo scrive oggi il quotidiano El Universal. «Ho firmato un decreto di emergenza - ha detto Maduro in un intervento televisivo - a causa delle piogge nello stato di Mérida. Sto approvando tutte le risorse in bolivar, in criptovalute e in valute convertibili in modo che si agisca con la massima rapidità, in tempo reale».

Maduro ha infine indicato che durante la stagione delle piogge tropicali 11 Stati e 85 comuni sono i più esposti a possibili danni alle persone e alle infrastrutture, fra cui Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Caracas, Delta Amacuro, Mérida, Táchira, Zulia e Monagas.