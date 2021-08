Afghanistan, i vertici militari Usa: “Ci aspettiamo altri attacchi con razzi o autobomba”. Martedì audizione di Guerini al Copasir

L'Isis ha rivendicato l'attacco di ieri all'aeroporto di Kabul, che ha causato oltre 100 morti e circa 160 feriti; 13 i miliari Usa rimasti uccisi. Risponderemo «con forza e precisione» in Afghanistan, ha detto Biden. Il presidente Usa in lacrime ieri nel suo discorso tv: «Ve la faremo pagare: siamo pronti a inviare altre truppe se necessario e l'evacuazione va avanti», ha assicurato. Gli Usa temono altri attacchi. Oltre 100 mila finora le persone tratte in salvo dal Paese asiatico coi ponti aerei dal 14 agosto. E da Regno Unito il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace a Sky News annuncia: «Ci aspettiamo altri attacchi con razzi o autobomba». La Spagna, invece, le ha concluse. La giornata in diretta.

Leggi anche Usa, per Biden l’ora più nera

Gli Usa temono altri attacchi



Il generale Frank McKenzie, capo dello Us Central Command, ha detto che i vertici militari americani sono in allarme per probabili nuovi attentati contro lo scalo della capitale afghana «con razzi o autobomba». «Stiamo facendo tutto quello che possiamo per essere preparati», ha detto McKenzie, sottolineando che c'è stato uno scambio di intelligence con i talebani e di ritenere «che alcuni altri attacchi siano stati scongiurati proprio dagli studenti islamici».

Leggi anche Isis-K, così il terrorismo si è ramificato fino alla strage

I taleban: nessun morto tra i nostri

I talebani non hanno subito perdite negli attacchi di ieri all'aeroporto di Kabul: lo ha detto il portavoce del gruppo, Zabihullah Mujahid, al servizio della BBC in pashto. «Noi non abbiamo subito vittime. L'incidente è avvenuto in un'area controllata dalle forze statunitensi», ha detto Mujahid. Secondo l'agenzia di stampa Reuters almeno 28 membri dei talebani hanno perso la vita negli attacchi.

Kamikaze all'aeroporto di Kabul: le immagini dell'esplosione all'aeroporto

La Spagna completa le operazioni di evacuazione, il Regno Unito lo farà tra poche ore

Il Regno Unito è entrato nella fase finale delle sue operazioni di evacuazione dall'Afghanistan: come ha detto il segretario alla Difesa Ben Wallace «con profondo rammarico» a Sky News, «non abbiamo potuto evacuare tutti durante questo processo». Quanto alla Spagna, secondo El Pais ha finito le sue evacuazioni e tutto lo staff diplomatico si trova al sicuro a Dubai.

Erdogan: i taleban ci hanno proposto di gestire lo scalo di Kabul

«I talebani ci hanno proposto di gestire l'aeroporto di Kabul attraverso tecnici civili, ma non abbiamo ancora preso una decisione». Lo ha rivelato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. «Non possiamo permetterci il lusso di chiedere il permesso a nessuno su con chi, dove, quando e come dobbiamo tenere colloqui. In Afghanistan c'è un serio vuoto amministrativo, e quindi teniamo i colloqui necessari», ha detto Erdogan, riferendo che le autorità di Ankara hanno avuto un incontro di 3 ore e mezza con i taleban nell'ambasciata turca a Kabul. «Quando tutti hanno lasciato l'Afghanistan - ha aggiunto - noi non l'abbiamo lasciato».

Il 31 agosto audizione di Guerini al Copasir

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è convocato martedì 31 alle 11.30 per la audizione del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, «sulla gravissima situazione in Afghanistan e sulle sue conseguenze per la nostra sicurezza nazionale». Ne dà notizia il presidente del Copasir, il senatore Adolfo Urso, il quale evidenzia come «il Copasir sia tenuto costantemente informato sulle operazioni di evacuazione in corso e sulle condizioni di sicurezza nell'aeroporto di Kabul sottoposto agli attacchi del terrorismo islamico».

Nel pomeriggio decolla l’ultimo C-130 italiano

Decollerà nel primo pomeriggio da Kabul l'ultimo C-130 italiano del ponte aereo allestito per mettere in salvo i profughi. Secondo quanto appreso dall'Ansa avrà a bordo una cinquantina di afghani ed altro personale; l'arrivo in Italia è previsto per domani mattina. Stasera, invece, giungeranno a Fiumicino altri due velivoli provenienti da Kuwait city, tappa intermedia per i voli dall'Afghanistan, dopo quello atterrato in mattinata con 106 profughi a bordo.