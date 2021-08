Afghanistan, Biden: “L’evacuazione da Kabul uno straordinario successo”. Poi avverte l’Isis: “Con voi non abbiamo ancora finito”

«Uno straordinario successo». Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, parlando alla nazione, ha definito l'operazione di evacuazione da Kabul definendola «una missione di compassione». Secondo Biden «la scadenza del 31 agosto per il ritiro dall'Afghanistan non era una data arbitraria ma una data per salvare vite americane. Mi prendo la responsabilità per tutte le decisioni prese. Non volevo continuare questa guerra per sempre».

Poi ha aggiunto: «Gli Stati Uniti hanno posto fine a 20 anni di guerra in Afghanistan. La guerra più lunga della storia americana. Di fronte all'avanzata dei talebani avevano due scelte: o seguire gli accordi fatti dal mio predecessore Donald Trump o inviare altre migliaia di soldati in una escalation della guerra».

«C'è un mondo nuovo e dobbiamo difendere gli Usa da nuove minacce»

«Era ora di finire questa guerra. C'è un mondo nuovo e dobbiamo difendere gli Usa da nuove minacce. La nostra strategia deve cambiare. Non avevamo bisogno di continuare una guerra di terra. Riteniamo che tra i 100 e 200 americani siano rimasti in Afghanistan, alcuni vogliono partire e alcuni hanno la doppia cittadinanza. Il 90% degli americani che volevano partire sono partiti, e per gli americani che rimangono non c'è scadenza, siamo impegnati a farli uscire»

«Con l’Isis non abbiamo ancora finito»

Difendendo il ritiro Usa dall'Afghanistan, il presidente Joe Biden ha ribadito che gli Usa continueranno la lotta al terrorismo avvertendo l'Isis-K, il gruppo terrorista responsabile della strage all'aeroporto di Kabul, che «gli Usa non si fermeranno». «Non abbiamo ancora finito con voi», ha ammonito Biden rivolgendosi direttamente alla branca locale dell'Isis. Parlando dalla Casa Bianca, il presidente ha poi lanciato un messaggio a "coloro che vogliono fare del male all'America". «Dovete saperlo», ha aggiunto, «non ci fermeremo mai, vi daremo la caccia fino alla fine del mondo e pagherete il prezzo piu' alto»