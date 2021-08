Cina, stretta su videogame e giochi online. Massimo 3 ore la settimana per gli under 18

Un'ora al giorno, per un massimo di tre a settimana. E solo nei week end: dalle 20 alle 21 da venerdì a domenica. E un bonus, in occasione delle feste nazionali. Punto. La Cina di Xi Jinping vara la stretta sui videogame online per i minori, e per minori si intendono gli under 18. A meno di 48 ore dall'apertura del nuovo anno scolastico, la National Press and Publication Administration ha emesso la notifica «per l'effettiva prevenzione della dipendenza dei minori dai giochi online» allo scopo, hanno riferito i media ufficiali, di affrontare l'annoso problema della ludopatia. In questo modo, «sarà protetta in modo più efficace la salute fisica e mentale dei minori», anche con l'attuazione ferrea di registrazione e accessi con nome reale e riconoscimento facciale. La misura ribadisce la necessità di «guidare attivamente famiglie, scuole e altri settori sociali per co-amministrare a governare ed adempiere alla responsabilità della tutela minorile in conformità con la legge e creare per loro un buon ambiente di crescita sana».

La National Press and Publication Administration ha anche sollecitato la rigorosa attuazione della registrazione e degli accessi con nome reale, affermando che i fornitori di giochi online non dovranno fornire alcuna forma di servizio che non preveda dati reali e riconoscimento facciale. Alle amministrazioni della stampa e dell'editoria a tutti i livelli è stato chiesto di rafforzare «la supervisione e l'ispezione dell'attuazione delle misure pertinenti per impedire ai minori di dedicarsi ai giochi online e di trattare con le società di videogame che non le hanno attuate rigorosamente in conformità con le leggi e i regolamenti». Una misura che ha voluto ribadire la necessità di «guidare attivamente le famiglie, le scuole e gli altri settori sociali per co-amministrare a governare e adempiere alla responsabilità della tutela minorile in conformità con la legge e creare per loro un buon ambiente di crescita sana».

Le nuove restrizioni vanno a colpire direttamente alcuni giganti del web cinesi, del calibro di Tencent e NetEase. Alla borsa di Hong Kong, i titoli hanno scontato eccome la decisione della National Press and Publication Administration. NetEase, quotata a Wall Street come Tencent, in mattinata ha subito perso il 4%. Tencent azzera invece le perdite iniziali, dopo aver ceduto più del 3%. La maggior parte del fatturato di entrambe le società deriva proprio dal business dei videogiochi.