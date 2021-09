Usa, il Texas torna al Far West: via libera alle pistole in pubblico senza licenza

Mezzogiorno di fuoco in Texas. Già salito alla ribalta per la recente approvazione della nuova legislazione anti-abortista, lo Stato americano torna a fare parlare di sé. Dal 1 settembre chiunque possieda legalmente un’arma da fuoco potrà portarla in pubblico senza la necessità di esibire un permesso, né di dimostrare di avere ricevuto un addestramento adeguato. Dopo che il provvedimento era stato promulgato nel giugno scorso dal governatore repubblicano Greg Abbott (vicino all’ala trumpiana del partito), la nuova misura è entrata ufficialmente in vigore. Tutti potranno portare con sé la propria pistola, ma non è detto che conoscano come utilizzarla: una misura che allarma la polizia locale, timorosa di dovere fronteggiare scene da Cavalleria rusticana, regolamenti di conti in stile saloon.

La nuova misura si applica solamente alle pistole: infatti in Texas già da anni era consentito andare in giro con le cosiddette “long guns”, i fucili. Prima che la “House Bill 1927” (la legge statale che disciplina il possesso delle armi) venisse modificata, era consentito acquistare una pistola solo dietro l’esibizione di una licenza, rilasciata dopo il completamento di un ciclo di addestramento e il superamento di un test scritto e pratico. Le uniche limitazioni riguardano ora le persone che abbiano riportato condanne penali, e in generale tutti coloro che abbiano incassato il divieto di un giudice statale.

Nonostante i sostenitori della nuova norma sottolineino come sia stato finalmente abbattuto «una barriera che limitava il diritto costituzionale statunitense di possedere armi, disciplinato dal secondo emendamento del Bill of Rights», secondo quanto affermato dal senatore repubblicano Charles Schwertner, sono in molti a guardare con sospetto al nuovo status quo. Anche in uno Stato da sempre famoso per essere un laboratorio di politiche conservatrici: nell’ultimo anno in Texas le sparatorie sono state più di 3.200, un aumento del 14%. «Pretendere un minimo di addestramento quando si gira in strada con una pistola non è chiedere troppo», ha dichiarato il capo del dipartimento di polizia di Dallas, Eddie Garcia. «Tutto ciò renderà il nostro lavoro molto più pericoloso: come faremo a capire se chi è armato rappresenta un pericolo o no?».

Noto per essere il capofila tra gli Stati americani riguardo all’applicazione della pena di morte, il Texas si unisce ora a Iowa, Tennessee, Montana, Utah and Wyoming, che nel 2021 hanno ammorbidito i requisiti per l’acquisto e il possesso delle armi: decisioni in controtendenza con le posizioni del presidente Joe Biden, che aveva minacciato una stretta a livello nazionale, sull’onda delle sparatorie di massa che hanno colpito gli Stati Uniti negli ultimi tempi.