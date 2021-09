Usa, Biden ordina la declassificazione dei documenti Top Secret sull’11 settembre

Entro sei mesi saranno resi pubblici: «E’ la mia promessa fatta durante la campagna per la presidenza»

WASHINGTON. Dando seguito a una promessa fatta in campagna elettorale, e alla vigilia dei vent’anni dall’attacco all’America e al mondo, Joe Biden ha ordinato al dipartimento della Giustizia e ad altre agenzie federali di riesaminare e declassificare i documenti relativi all'indagine dell'Fbi sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001.

L'ordine esecutivo inviato dal presidente Usa al ministro della Giustizia Merrick Garland prevede che i documenti vengano resi pubblici entro i prossimi sei mesi. «Durante la campagna per la Presidenza mi sono impegnato a garantire trasparenza sulla declassificazione dei documenti», ha detto Biden in una dichiarazione rilasciata in vista del ventesimo anniversario degli attacchi. «Per anni, le famiglie delle vittime dell'11 settembre hanno fatto pressioni sul governo federale affinché venissero rivelate più informazioni riguardo al possibile coinvolgimento dell'Arabia Saudita nel finanziamento degli attacchi».