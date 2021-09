Israele, leader di al-Fatah evade insieme a cinque compagni da un carcere israeliano: allerta in tutto il Paese

TEL AVIV. Un tunnel sotterraneo, per portare a termine una fuga in pieno stile cinematografico. La scorsa notte l’ex comandante di una milizia di al-Fatah, Zakaria Zubeidi, è evaso dal carcere israeliano di Gilboa, nel nord est del Paese, insieme ad altre cinque persone, Munadil Nafayat (26 anni), i fratelli Mahmoud e Mohammad al-Arida, Iham Kahamji (35 anni), e Yaqoub Qadiri (49 anni). Quattro di loro sono legati all’organizzazione terroristica, tuttei sono originari di Jenin, in Cisgiodania, che dista circa 13 chilometri dal penitenziario. Zubeidi nel 2002 ha condotto un attentato ad una sezione del Likud, il partito dell’ex primo ministro Benjamin Netanyahu, nel quale morirono sei persone.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che la fuga sia avvenuta attraverso un tunnel sotterraneo, costruito negli scorsi mesi sotto la torre di guardia. Da lì, i sei fuggiaschi sono riusciti a raggiungere un’arteria nei pressi del carcere. Polizia ed esercito israeliano stanno tentando di rintracciare al-Fatah e compagni, probabilmente diretti nei Paesi vicini, Giordania o Cisgordania. L’evasione è stata scoperta questa mattina alle 3.30 locali (le 2.30 in Italia) , ma è probabile che il gruppo abbia lasciato il carcere diverse ore prima.

L’allerta è alta in tutto il Paese, l’esercito israeliano sta setacciando ogni angolo, servendosi di droni ed elicotteri di supporto. Truppe dello Shin Bet, il servizio di sicurezza interno di Israele, sono state schierate in Cisgiordania. Non si è fatto attendere il commento di un portavoce di Hamas, Fawzi Barhum, che ha parlato di «atto di eroismo dei sei prigionieri», mentre sui siti legati al mondo palestinese si festeggia lo smacco riservato ai nemici di sempre, protetti da uno dei sistemi di sicurezza più all’avanguardia del mondo. Alla televisione nazionale, una fonte dell’intelligence israeliana ha definito l’accaduto «uno degli incidenti più gravi della storia recente».