Nord Corea, alla parata niente missili: sfilano i funzionari anti-Covid

La Corea del Nord ha celebrato il suo 73esimo anniversario con una parata notturna nella capitale Pyongyang, dove le forze di difesa territoriale hanno marciato con i fucili in mano.

La parata, supervisionata dal leader Kim Jong Un, che indossava una tuta color crema e sembrava più magro rispetto all'inizio dell'anno, ha dato visibilità principalmente alle organizzazioni paramilitari e alle forze di sicurezza pubblica a protezione di Pyongyang piuttosto che alle principali unità militari del Paese che gestiscono l'arsenale nucleare e balistico. Questo fa pensare che l'evento, cominciato nella sera di mercoledì, mirasse più a un pubblico interno che a mandare un messaggio agli Stati Uniti. Pyongyang, dunque, ha scelto di non sfoderare missili per mettere sotto pressione l'amministrazione Biden nel pieno dello stallo diplomatico.

Il Paese - con un'economia già malgestita e ora provata dalle prolungate sanzioni statunitensi, dal lungo periodo di chiusura dei confini a causa della pandemia e dalle inondazioni che hanno causato carenza di cibo negli ultimi anni - è troppo preoccupato dai suoi problemi interni per provare a inviare messaggi provocatori in politica estera, sintetizza Hong Min, analista del South Korea's Institute for National Unification.

«La parata mostra che il governo sentiva di dover ricostruire l'unità nazionale: la popolazione sta chiaramente sofferendo per la pandemia ed è probabile che ciò monterà malessere sul piano sociale» ha detto Hong, che ha sottolineato come sia insolito per la Corea del Nord mostrare in parata le sue unità civili.

Le foto diffuse dai media di Stato mostrano un Kim sorridente e che saluta le truppe e gli spettatori dal balcone di piazza Kim Il Sung, che prende il nome dal nonno di Kim Jong Un, che fondò la nazione nel 1948. I media non precisano però se Kim abbia tenuto o meno un discorso. L'agenzia di stampa di Stato nordcoreana Korean Central News Agency (Kcna) e la testata Rodong Sinmun hanno pubblicato foto e notizie sugli aerei da combattimento che sono volati in formazione sopra alle strade e sui pezzi di artiglieria pesante trainati da motrici. Ci sono anche state marce con i cani militari da ricerca e con il personale, con maschere antigas e tute protettive rosse addosso.

A sfilare sono state le Guardie rosse operaie e contadine, un'organizzazione nazionale di difesa civile, composta da milioni di nordcoreani tra i 16 e i 70 anni e che può paragonata alle forze di riserva militare degli altri Paesi (secondo il ministero dell'Unificazione di Seul l'ultima volta che avevano marciato in parata risaliva al 2013). E c'erano anche dipendenti del ministero della Sanità Pubblica, coinvolto nella campagna contro il Covid-19, a cui Kcna ha attribuito credito per aver «fermamente protetto la sicurezza del Paese e il suo popolo durante la pandemia».