11 settembre, Mattarella: “Libertà, pace e sicurezza valori indivisibili”

«Per me, la lezione principale dell'11 settembre 2001 è che, quando siamo più vulnerabili, nel tiro alla fune che ci rende umani, nella battaglia per l'anima degli Stati Uniti, l'unità è la nostra più grande forza». In un video alla nazione il presidente americano Joe Biden è tornato a fare appello all'unità del paese e a lasciarsi alle spalle la paura. Biden, nell'anniversario del giorno più drammatico della storia americana, parteciperà alle cerimonie di commemorazione nei tre luoghi in cui sono avvenuti gli attacchi due decenni fa - New York, Shanksville (Pennsylvania) e il Pentagono - ma ha deciso di non rilasciare altre dichiarazioni.

11 Settembre, Biden: "L'unità è la nostra più grande forza"

Insieme al numero uno della Casa Bianca, anche gli ex presidenti Obama e Bush saranno presenti alle commemorazioni nei siti in cui i 19 dirottatori di Al-Qaeda si schiantarono su aerei di linea pieni colpendo il cuore culturale, finanziario e politico degli Stati Uniti e cambiando il mondo per sempre. In una Ground Zero blindata, a New York, i parenti leggeranno i nomi delle quasi 3.000 persone uccise. Verranno osservati sei momenti di silenzio, corrispondenti ai momenti in cui le due torri del World Trade Center furuno colpite, e ai momenti in cui il Pentagono fu attaccato e il volo 93 precipitato.

«Non c'è mai stato un motivo di maggiore imbarazzo» per gli Stati Uniti del ritiro affrettato dall'Afghanistan. A dichiararlo, in un'intervista a Fox News, è stato l'ex presidente Donald Trump, che nel ventesimo anniversario degli attentati dell'11 settembre non partecipa alle commemorazioni e attacca il suo successore, affermando che gli Stati Uniti «hanno una persona incompetente come leader del nostro paese».

Leggi anche L’11 settembre il nuovo secolo inizia nel segno del terrore

Il messaggio di Mattarella

«Desidero anzitutto esprimere la vicinanza del popolo italiano alle famiglie delle vittime di quel feroce attentato e a tutto il popolo degli Stati Uniti, nel segno della profonda e storica amicizia che lega i nostri due Paesi». E' quanto si legge nella dichiarazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del ventesimo anniversario degli attentati dell'11 settembre 2001. «Rivolgo - dice il capo dello Stato - un pensiero particolare ai connazionali e alle persone di origine italiana che persero la vita in quella dolorosa circostanza, vite spezzate da un fanatismo vile e cieco che colpì uomini e donne innocenti. Quella tragedia ci ha uniti nel segno del dolore. L'impegno dell'Italia non verrà mai meno, a partire dal contributo alla definizione di una cornice di sicurezza che sappia sconfiggere il terrorismo e i suoi inganni».

Boris Johnson: «I terroristi non sono riusciti a scuotere le nostre certezze»

«I terroristi responsabili degli attacchi dell'11 settembre non sono riusciti a scuotere le nostre certezze su libertà e democrazia». A dichiararlo, in un messaggio per il ventesimo anniversario degli attentati, è stato il premier britannico Boris Johnson. «Se la minaccia terroristica permane - ha aggiunto - la gente si rifiuta di vivere nella paura permanente. Il fatto che oggi ci riuniamo, nel dolore ma anche nella fiducia e determinazione, dimostra il fallimento del terrorismo». I fatti recenti in Afghanistan, ha proseguito il premier, «hanno solo rafforzato le certezze delle persone in merito a libertà e democrazia».

Vent'anni di Afghanistan, un altro 11 settembre è possibile?

Von del Leyen: «Ue con Usa in difesa libertà e contro odio»

«L'11 settembre ricordiamo coloro che hanno perso la vita e onoriamo coloro che hanno rischiato tutto per aiutarli. Anche nei momenti più bui e difficili, il meglio della natura umana può trasparire. L'Ue è al fianco degli Usa nella difesa della libertà e della compassione contro l'odio». Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Il cordoglio del consiglio europeo per le vittime delle stragi

«Gli orribili attentati dell'11 settembre di 20 anni fa hanno cambiato il corso della storia. Ricordiamo le vittime e il nobile sacrificio di tanti primi soccorritori e operatori umanitari. L'Ue è al fianco degli Usa e del presidente Biden nella continua lotta al terrorismo e all'estremismo in tutte le sue forme». Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, su Twitter

Sassoli: «Ferita ancora aperta»

«L'11 settembre ha cambiato la storia del mondo. Quel giorno rimane una ferita aperta in tutti i nostri cuori, non sarà mai dimenticato. Vent'anni dopo, la lotta al terrorismo non è finita. Resteremo sempre vigili». Lo scrive in un tweet il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.