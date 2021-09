Israele, arrestati quattro dei sei palestinesi evasi

La polizia israeliana ha arrestato quattro dei sei palestinesi evasi da un carcere di massima sicurezza questa settimana, incluso un famoso leader militante le cui imprese nel corso degli anni lo hanno reso una figura ben nota in Israele.

Stamane, la polizia ha detto di aver catturato due uomini, tra cui Zakaria Zubeidi, nella città araba di Umm al-Ghanam. Zubeidi era un leader militante durante la seconda rivolta palestinese nei primi anni 2000. Sebbene sia stato collegato ad attacchi contro gli israeliani, era anche noto per aver rilasciato frequenti interviste ai media e per l'amicizia che aveva avuto con una donna israeliana. Zubeidi nel corso degli anni aveva ricevuto l'amnistia e frequentato corsi universitari ed era attivo in un movimento teatrale in Cisgiordania prima di essere nuovamente arrestato nel 2019 con l'accusa di coinvolgimento in attacchi. Le foto rilasciate dalla polizia mostrano Zubeidi, ammanettato e con una benda bianca, portato via da due agenti di polizia. Tutti i prigionieri provengono dalla vicina città di Jenin, nella Cisgiordania occupata da Israele.

Gli arresti hanno arginato una vicenda imbarazzante per Israele che ha messo in luce profonde falle nel suo sistema carcerario e ha trasformato i prigionieri fuggitivi in eroi palestinesi. Nella tarda serata di venerdì, militanti palestinesi nella Striscia di Gaza hanno lanciato un razzo su Israele in un apparente segno di solidarietà, attirando gli attacchi aerei israeliani in rappresaglia.

Intanto nella notte Israele ha bombardato postazioni di Hamas nella Striscia di Gaza, in risposta al lancio di un razzo avvenuto proprio dopo l'arresto dei primi due dei sei palestinesi evasi da un carcere israeliano e intercettato dal sistema difensivo Iron Dome. Lo ha riferito l'esercito israeliano, spiegando che caccia ed elicotteri militari hanno attaccato una installazione utilizzata da Hamas per attacchi con mitragliatrici e un magazzino e un altro complesso militare, dove il gruppo ha «un impianto di produzione di cemento per costruire tunnel sotterranei». Gli obiettivi colpiti si trovavano «vicino a una scuola e a moschee» e «accanto a infrastrutture civili».