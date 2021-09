Green Pass, il Regno Unito ci ripensa: il certificato non entrerà in vigore

Il governo britannico ha deciso di non introdurre l’uso del Green Pass in Inghilterra. La misura doveva entrare in vigore nel corso di questo mese. Nonostante il picco di contagi nel Paese, il governo di Boris Johnson ha scelto di sospendere l’entrata in vigore della certificazione verde per la fruizione di attività pubbliche ed eventi. Tra queste locali notturni, discoteche o eventi di massa.





Solo ieri, nel Regno Unito si sono registrati quasi 37 mila contagi e meno di sessanta morti. Nonostante dati sui nuovi casi così alti, le autorità del paese non ritengono necessari nuove restrizioni legati alla vaccinazioni.

Secondo il ministro della Salute inglese Javid, si tratterebbe di una imposizione inutile vista l’alta percentuale di vaccinati nel paese, che non renderebbe necessario un ulteriore incentivo. «Sono lieto di poter dire che non andremo avanti su questa strada», ha tagliato corto parlando all’emittente inglese Bbc. Inutile, ha dichiarato, «Fare qualcosa tanto per farla».

Nel Regno Unito la quota di vaccinati supera l’80 per cento. «Resta da accelerare la campagna fra 16enni e 17enni, gli ultimi a essere coinvolti in ordine di tempo, dove finora si è giunti al 55-60%», ha ammesso Javid, mostrandosi peraltro incoraggiato dalla tendenza attuale pure in questa fascia d'età.

L’introduzione della certificazione verde è osteggiata da quasi tutto l’arco politco britannico. I laburisti di Keir Starmer avevano fatto campagna per settimane contro qualsiasi estensione ad ampio spettro del passaporto vaccinale ad opera del governo conservatore; mentre i liberaldemocratici s'erano dichiarati sempre contrari alla certificazione: e ora rivendicano semmai d'aver spinto l'esecutivo a tornare sui suoi passi.

L’unico Paese del Regno ad aver introdotto l’obbligo di Green Pass per attività che riguardano il pubblico è la Scozia: entreranno in vigore dal primo ottobre.