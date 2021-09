Israele, colpite alcune postazioni di Hamas in risposta agli attacchi missilistici. A Betlemme un palestinese tenta di accoltellare un israeliano

TEL AVIV. Continuano gli attacchi missilistici contro Israele. E’ il terzo giorno consecutivo che da Gaza vengono lanciati razzi verso il sud del paese, in particolare verso la città di Sderot, dove poco prima erano risuonate le sirene di allarme.

Erano le venti passate di ieri sera quando il primo veniva intercettato dal sistema di difesa missilistico israeliano Iron Dome. Poco prima, il capo di stato maggiore dell’Israel Defense Forces (Idf), Aviv Kohavi, aveva avvertito che i militari non avrebbero accettato alcuna violazione della sovranita di Israele. Le tensioni sono aumentate in seguito alla fuga della scorsa settimana da una prigione israeliana di sei detenuti palestinesi.

Following the 2nd rocket fired by terrorists from Gaza, our fighter jets struck a Hamas military post and a machine gun which was used to fire toward Israel.