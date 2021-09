Usa, arrestati due studenti delle medie: preparavano una strage in stile Columbine

Avrebbe potuto essere una strage, l’ennesima negli Stati Uniti. Simile a quella che nel 1999 scioccò il mondo intero, quando due studenti uccisero a colpi di fucile 12 compagni e un professore nella scuola di Columbine. Ventidue anni dopo, altri due studenti di una scuola media in Florida sono stati arrestati con l'accusa di pianificare un mass shooting, una sparatoria di massa. I due ragazzi, di 14 e 13 anni, frequentavano la Harns Marsh Middle School, nella contea di Lee, ad appena un paio d'ore di distante dal liceo di Parkland, teatro nel 2018 della sparatoria in cui rimasero uccise 17 persone. Ma più che l'attacco alla Marjory Stoneman Douglas High School i due ragazzi avevano studiato quello avvenuto 22 anni fa in Colorado, ripresa dal regista Michael Moore nel suo celebre documentario Bowling a Columbine, che denunciava la libera vendita di armi da fuoco negli Stati Uniti.

I due sono stati arrestati la scorsa settimana e sono stati trasferiti in un carcere minorile, dopo che avevano più volte espresso l'intenzione di compiere una strage. La polizia è intervenuta quando un insegnante ha espresso il timore che uno dei due fosse armato, ma non sono state trovate armi nella scuola. Gli studenti però avevano scaricato una piantina della scuola, fatto ricerche in Internet per l'acquisto di armi al mercato nero e la costruzione di ordigni rudimentali.

Paura nel frattempo anche nella capitale, dove un quarantaquattrenne originario di Oceanside (California), è stato fermato nella notte alla guida di un pick-up: nel mezzo erano stati dipinti una svastica e altri simboli suprematisti e dove sono stati trovati numerosi coltelli, oltre alla baionetta e al machete. La pattuglia aveva notato che il veicolo non aveva una targa ma la foto di una bandiera americana.