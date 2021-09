Egitto, inizia il processo a Patrick Zaki: rischia fino a 5 anni di carcere

Si apre questa mattina presso un tribunale di Mansura, in Egitto, la prima udienza del processo a carico di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in carcere dal febbraio dell'anno scorso. Il rinvio a giudizio, atteso da tempo, come annunciato da alcune Ong, è riferito all'accusa di «diffusione di notizie false dentro e fuori il Paese» sulla base di un articolo scritto da Patrick nel 2019 sui cristiani copti in Egitto, a suo dire perseguitati sebbene la circostanza sia del tutto controversa.

Leggi anche I nostri silenzi e il supplizio di Zaki

Il 30enne ricercatore e attivista rischia una multa o una pena fino a cinque anni di carcere, prevede Amnesty International. Trattandosi di una corte della Sicurezza dello Stato per i reati minori, la sentenza sarà inappellabile. Come avvenuto in tutte le udienze per il rinnovo della custodia cautelare, è data per certa al presenza a Mansura di un rappresentante diplomatico italiano nell'ambito di un monitoraggio processuale Ue.

La Corte è la Seconda della città sul delta del Nilo dove Patrick è nato e cresciuto e dove fu incarcerato per quasi un mese l'anno scorso all'inizio della detenzione cautelare. Al momento non è chiaro quante potrebbero essere le udienze. Almeno dalle informazioni diffuse ieri da dieci ong e da Amnesty, sembra che le accuse più gravi, quelle di istigazione al rovesciamento dello Stato e al terrorismo che erano basate su dieci post di un account Facebook, siano cadute.

Leggi anche E adesso lavoriamo per Zaki

In caso di una sentenza inferiore ai 19 mesi, visto il lungo periodo di carcerazione preventiva, la scarcerazione sarebbe immediata ma le speranze di una sentenza favorevole o quantomeno di una pena non pesante sono piuttosto scarse. «Qualsiasi egiziano che ha pubblicato notizie, comunicazioni o indiscrezioni sulla situazione interna in modo tale da danneggiare lo Stato e gli interessi nazionali sarà condannato al carcere tra i 6 mesi e 5 anni e a una multa tra 100 a 500 sterline egiziane ai sensi dell'articolo 80 della legge», avevano ricordato all' ANSA nel giugno scorso fonti giudiziarie riferendosi al caso di Patrick. A causa dell'inflazione altissima in Egitto soprattutto negli anni passati, ormai 100-500 sterline egiziane valgono tra 5 e 27 euro.