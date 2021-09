Afghanistan, la nazionale femminile giovanile di calcio è fuggita in Pakistan

All’inizio doveva recarsi in Qatar in una struttura per la Coppa del Mondo FIFA 2022, ma è rimasta bloccata dopo l'esplosione di una bomba all'aeroporto di Kabul il 26 agosto

La nazionale femminile giovanile dell’Afghanistan è riuscita a raggiungere il Pakistan. In totale 115 persone, tra atlete e famigliari, hanno attraversato il confine di Torkham dopo che il governo ha rilasciato loro i visti umanitari d'emergenza per lasciare il paese a seguito della presa di potere dei taleban.

La maggior parte della nazionale femminile dell'Afghanistan era già riuscita a fuggire nell'ultima settimana di Agosto dopo un accordo con il governo australiano. La squadra giovanile, invece, non avendo regolari documenti e passaporti, non aveva ancora lasciato il territorio afghano. Da allora si erano nascoste per sfuggire ai taleban. L’iniziativa di portare le 32 calciatrici, comprese le loro famiglie in Pakistan è stata avviata dalla Ong Football for Peace che ha sede in Gran Bretagna, in collaborazione con il governo e la Federazione calcistica pakistana di Ashfaq Hussain Shah, che non è ancora riconosciuta dalla Fifa.

«Diamo il benvenuto alla squadra di calcio femminile dell'Afghanistan, sono arrivati al confine di Torkham dall'Afghanistan», ha detto Fawad Chaudhry, ministro dell'informazione del Pakistan in un tweet. La partenza fa parte di un più ampio esodo di intellettuali e figure pubbliche afghane, soprattutto donne, da quando i taleban hanno preso il controllo del paese un mese fa.

All’inizio le giovani atlete dovevano recarsi in Qatar, dove i rifugiati afghani sono stati ospitati in una struttura per la Coppa del Mondo FIFA 2022, ma sono rimaste bloccate dopo l'esplosione di una bomba all'aeroporto di Kabul il 26 agosto. Da quel momento, quotidianamente hanno dovuto affrontare le minacce dei taleban a causa del loro coinvolgimento nello sport, ma ora sono riuscite a fuggire. «L'Islam e l'Emirato islamico non permettono alle donne di giocare a cricket o di praticare il tipo di sport in cui si espongono», ha detto alla Sbs il vice capo della commissione culturale, Ahmadullah Wasiq. Una ex capitana della squadra ha esortato le giocatrici ancora in Afghanistan a bruciare la loro attrezzatura sportiva e a cancellare i loro account sui social media per evitare rappresaglie.