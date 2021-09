Il console italiano in Israele incontra il piccolo Eitan: “E’ in buone condizioni”

TEL AVIV. Il console presso l'ambasciata italiana a Tel Aviv ha incontrato questa mattina il piccolo Eitan Biran alla presenza del nonno materno Shmuel Peleg. La visita consolare, organizzata d'intesa con la Farnesina e resa possibile anche grazie alla collaborazione delle autorità israeliane, «era finalizzata a verificare la situazione e il contesto familiare in cui si trova attualmente il minore». Il piccolo Eitan - hanno detto fonti dell'ambasciata - «è apparso in buone condizioni di salute».

Intanto lo zio paterno, Or Nirko, ha annunciato che la prossima settimana, «forse martedì», partirà alla volta di Tel Aviv per rivedere il piccolo dopo una breve quarantena e prima dell'udienza fissata per il 29 settembre. I legali israeliani di Aya hanno attivato, infatti, la procedura della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale di minori per chiedere l'immediato rientro in Italia del bimbo. Nel frattempo, le indagini dei pm di Pavia vanno avanti per ricostruire il percorso di Shmuel, che ha portato in auto il bambino fino a Lugano per prendere un volo noleggiato per Israele, e le presunte complicità nel blitz che pare fosse stato organizzato da tempo.