Canada, Trudeau vince le elezioni ma non conquista la maggioranza dei seggi

Il prossimo governo del Canada sarà formato dal partito liberale di Justin Trudeau, che ottiene così un terzo mandato da primo ministro, pur non ottenendo la maggioranza dei seggi. Dopo una campagna elettorale accesa, con l'opposizione che è stata implacabile nell'accusare Trudeau di aver chiamato un inutile voto anticipato (due anni prima della scadenza) per sua «ambizione personale», i liberali si confermano di nuovo primo partito pur non ottenendo i voti necessari per governare da soli.

A spoglio ultimato i liberali hanno conquistato 156 distretti, i conservatori in 123, il Bloc Quebecois del Quebec in 29, il partito di sinistra New Democratic Party in 28 e i Verdi in due. Ciò significa che il Partito Liberale del Canada ha vinto le elezioni generali ottenendo 156 dei 338 seggi disponibili alla camera bassa del Parlamento. Per approvare le leggi, i liberali dovranno necessariamente contare sull'aiuto di altri partiti.

«Grazie per aver votato, per aver dato fiducia alla squadra dei liberali, per aver scelto un futuro migliore» ha scritto in un tweet Justin Trudeau. «Stiamo per finire la battaglia contro il Covid. Costruiremo un futuro migliore per i canadesi. E - ha aggiunto - continueremo ad andare avanti insieme».

Thank you, Canada — for casting your vote, for putting your trust in the Liberal team, for choosing a brighter future. We're going to finish the fight against COVID. And we're going to move Canada forward. For everyone. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 21, 2021

«Ci rimandate al lavoro con un mandato chiaro per far superare al Canada questa pandemia e verso giorni più luminosi a venire» ha detto Trudeau dopo le elezioni anticipate. Trudeau, alla guida del Canada dal 2015, ha citato tra le priorità la lotta alla pandemia di Covid-19 e la crisi climatica. «La nostra squadra, il nostro governo è pronto», ha assicurato.