Cina, stop alle criptovalute: “Rischi troppo alti per il Paese”

PECHINO. La Banca centrale cinese ha vietato qualsiasi transazione correlata alle criptovalute, fra cui pagamenti, trading e pubblicità. Sono troppo alti i rischi per la stabilità del Paese. La Cina ha sottolineato che le valute digitali non hanno lo stesso peso delle altre valute, quindi non sono da considerarsi legali e non devono essere impiegate sui mercati.

Il divieto non riguarda solo le società ma anche gli individui ed eventuali transazioni in bitcoin effettuate all'estero. Saranno Illegali anche i servizi di cambio tra valute ufficiali e criptovalute e servizi di cambio tra diverse criptovalute, informazioni e analisi sui costi delle criptovalute, emissione di token e transazioni in derivati collegati alle criptovalute. Un blocco totale, in poche parole, che va nella direzione di «reprimere in modo risoluto» le criptovalute in nome della sicurezza nazionale e della stabilità sociale.

Alle banche cinesi è vietata la gestione di criptovalute dal 2013. Nella nota di oggi, la banca centrale accusa Bitcoin, Ethereum e altre valute digitali di creare scompiglio nel sistema finanziario e di essere utilizzate anche per il riciclaggio di denaro. «Le transazioni derivate dalle valute virtuali sono tutte attività finanziarie illegali e fortemente proibite», ha comunicato la Banca popolare cinese sul suo sito. Secondo le autorità, i promotori delle criptovalute dicono di permettere l'anonimato e la flessibilità, ma in realtà non fanno che indebolire il controllo del Partito comunista, oltre a favorire le attività criminali. Per questo, la Banca popolare cinese sta sviluppando una versione digitale dello yuan, la valuta nazionale, per le transazioni virtuali, che diventano tracciabili e controllabili da Pechino.

Dopo il blocco le criptovalute hanno subito un calo. Il Bitcoin ha perso il 7,56% a 41.387,35 dollari. Ether e Litecoin invece rispettivamente il 10,16% e l'11,16%, mentre il Dogecoin è sceso dell'8,70%.