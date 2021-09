Taleban, parla uno dei fondatori: «Il taglio delle mani è necessario per la sicurezza»

Stando alle dichiarazioni rilasciate all’agenzia di stampa Associated Press, sembra che il governo ad interim di Kabul riprodurrà le stesse pratiche violente degli anni ‘90 per punire i condannati

A poco più di un mese dalla presa di Kabul e dall’instaurazione dell’Emirato islamico dell’Afghanistan, il governo taleban parla apertamente di esecuzioni e amputazioni come forma di punizione per i condannati secondo la legge coranica. A riferirlo all’agenzia di stampa Associated Press è Nooruddin Turabi, uno dei fondatori del movimento talebano nonchè ex responsabile dell'organizzazione e dell'applicazione della legge islamica nel Paese durante il precedente governo dei mullah: «Il taglio delle mani è necessario per la sicurezza», ha dichiarato Turabi.

Un’affermazione che riporta con la mente agli anni governo taleban degli anni ‘90, periodo in cui gli stadi venivano utilizzati come arene pubbliche per l’esecuzione la mutilazione e la lapidazione dei condannati. Celebrrima la fucilazione avvenuta nel 1999 nello stadio olimpico di Kabul, dove davanti a una folla di 30mila persone, andò in scena la prima esecuzione pubblica di una donna: «Tutti ci hanno criticato per le punizioni allo stadio, ma noi non abbiamo mai detto nulla sulle loro leggi e sulle loro punizioni. Nessuno ci dirà quali dovrebbero essere le nostre leggi. Seguiremo l'Islam e faremo le nostre leggi secondo il Corano», continua Turabi.

Dalla presa della capitale lo scorso 15 agosto, il mondo intero ha gli occhi puntati sul governo militare di Kabul, per capire se e come i taleban ricreeranno quel clima di terrore che aveva contraddistino l’Emirato degli anni novanta. Numerosi casi di violenza sono stati riportati nelle aree rurali, laddove l’occhio dei media internazionali riesce meno nella messa a fuoco. Ciò che è certo, è che le nomine dell’attuale governo sembrano in linea con la visione profondamente conservatrice e violenta dei suoi predecessori. In alcuni casi non c’è disconuità: lo stesso Turabi è attualmente il responsabile del settore penitenziario, mentre il capo del governo ad interim Mohammad Hasan Akhund, fu un altro esponente storico dell’era dei mullah.