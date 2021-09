Puigdemont: “Continuerò a lottare per l’autodeterminazione”

ALGHERO. «Torneremo ad Alghero come cittadini liberi di una Repubblica, in un'Europa più democratica e più unita nei diritti fondamentali». Lo ha detto l'ex presidente della Generalitat catalana, Carles Puigdemont, durante l'incontro col sindaco di Alghero Mario Conoci.

«Viva Alghero e viva la Catalogna libera – ha affermato – scrivo con onore immenso ed emozione infinita queste parole nel libro dell'amatissima città di Alghero». Puigdemont ha sottolineato l'apprezzamento «per la solidarietà dimostrata dalla città per la giunta democratica della Catalogna e per la sua libertà».

Leggi anche Puidgemont libero, niente estradizione verso la Spagna

Questa sera alle 19 l'eurodeputato catalano terrà una conferenza stampa insieme all'avvocato Gonzalo Boye e al suo capo di gabinetto, Josep Lluís Alay. L’evento si terrà nei locali dell'ex mercato civico.

La conferenza

In aggiornamento

L’incontro con il sindaco di Alghero

«È stato un lungo incontro, nel quale ho espresso l'amicizia, la vicinanza e la solidarietà della nostra città al presidente e a tutto il popolo catalano. La battaglia di libertà pacifica e democratica sul diritto di un popolo di autodeterminarsi deve essere la battaglia di tutti noi». L'ha detto il sindaco di Alghero, Mario Conoci, dopo l'incontro in Comune con Carles Puigdemont insieme alla presidente del parlamento Catalano Laura Borràs e al presidente del consiglio regionale della Sardegna Michele Pais.

«E' necessaria piu che mai una amnistia per risolvere questa situazione di repressione e pertanto assolutamente necessario rispettare il diritto del popolo catalano a decidere il suo futuro e pertanto anche il rispetto dell'esercizio del diritto dell'autodeterminazione mediante un referendum d'indipendenza». Lo ha dichiarato il presidente della Generalitat de Catalunya, Pere Aragones, parlando con i giornalisti al termine dell'incontro ad Alghero con Puigdemont. «Siamo venuti qui come governo - ha aggiunto -, per dare supporto al presidente Puigdemont, siamo felici per la sua libertà, ma voglio ricordare che la libertà non è completa. La libertà completa sua e el resto degli esiliati vi sarà quando verranno ritirate tutte la condanne e verrà ristabilito un clima di tranquillità come anche richiesto dall'assemblea parlamentare del consiglio d'Europa».