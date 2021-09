La Svizzera dice sì ai matrimoni omosessuali

Gli svizzeri hanno detto Sì al matrimonio fra omosessuali. Il risultato del Referendum non è stato una sorpresa, dato che i sondaggi precedenti al voto avevano sempre dato una larga maggioranza ai sostenitori del matrimonio fra persone dello stesso sesso a cui si opponevano soprattutto il populista SVP, il più grande partito del paese, e alcuni gruppi religiosi.

Il parlamento svizzero e il Consiglio federale hanno sostenuto la misura "Matrimonio per tutti" in un Paese che autorizza le unioni civili tra persone dello stesso sesso dal 2007. I sostenitori della misura hanno sempre affermato che la nuova norma che la norma metterà i partner dello stesso sesso sullo stesso piano legale delle coppie eterosessuali, ad esempio consentendo loro di adottare bambini e facilitando la cittadinanza per i coniugi dello stesso sesso. Permettà anche alle coppie lesbiche di utilizzare la donazione di sperma regolamentata.